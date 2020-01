Vene kindralstaabi aseülem suutis varastada ligi 100 miljonit eurot

"18. oktoobril 2019 esitati Arslanovile süüdistus kahes riisumiskuriteos riigilepingu täitmise raames, vastavalt 191 437 536 rubla ja vähemalt 6,5 miljardi rubla ulatuses," tegi süüdistuse teatavaks teise ringkonna sõjaväekohtu kohtunik, kes menetles teisipäeval kindrali vara arestimist.

Dokumentidest selgub, et kriminaalasi Arslanovi vastu algatati 6. augustil 2013 seoses riisumisega riigilepingu sõlmimisel relvajõudude eritehnika teenindustöödeks. Asja uurimise lõpptähtajaks on seni määratud 6. veebruar 2020, selgus materjalidest.

Korrakaitseametkondade etteheited Arslanovile said teatavaks mullu sügisel. Temaga koos on uurimise all AS-i Vojentelekom tippjuhtkond ja AS-i Ersiai peadirektor.

Arslanov võeti vahele tänu teiste uurimisaluste koostööle uurimisega, märgivad meedia allikad.

Kindral ise, kes on allkirja vastu vabaduses, end süüdi ei tunnista. Tähelepanu väärib, et uurimise ajal, 2017. aastal on teda auastmes ülendatud.