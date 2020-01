Hiina põhjaosas asuva Tianjini linna kohus teatas teisipäeval, et 66-aastane Meng nõustus kohtuotsusega ja ei kaeba seda edasi. Lisaks vangistusele mõistis kohus talle kahe miljoni jüaani (290 000 dollari) suuruse trahvi.

Kohtu teatel tunnistas Meng, et ta kasutas oma ametikohta 14,4 miljoni jüaani (2,1 miljoni dollari) ulatuses altkäemaksude võtmises, seal hulgas avaliku julgeoleku aseministrina ja merepolitsei ülemana.

Kohus põhjendas suhteliselt leebet karistust Mengi koostöövalmiduse ning sooviga tunnistada ja kahetseda oma kuritegusid.

Meng valiti rahvusvahelise politseiorganisatsiooni Interpol juhiks 2016. aastal, kuid tema nelja-aastane ametiaeg katkes, kui ta kadus pärast reisimist Hiinasse 2018. aasta lõpus.

Interpoli ei teavitatud ja organisatsioon oli sunnitud esitama Hiinale ametliku taotluse info saamiseks Mengi asukoha kohta seoses kahtlustega, et ta on langenud president Xi Jinpingi poliitilisest soosingust välja.

Mengi abikaasa, kes jäi Prantsusmaale koos nende kahe lapsega, on süüdistanud Hiina võime valetamises ning on kahtlustanud, kas ta abikaasa on üldse veel elus.

Grace Meng süüdistab ka Interpoli, et see ei suutnud kaitsta tema meest vahistamise eest Hiinas ja ka suutmatuse eest hoolitseda tema perekonna eest.