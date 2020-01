Tallinna südalinna porimülkana tuntud parkla võib osalise asfaltkatte saada

Tallinna südalinnas endisel kunstiakadeemia krundil asuvas EuroPargi parklas laiutavad hiiglaslikud porilombid ja jalakäijal on võimatu ala jalanõusid mudaseks ja märjaks tegemata läbida. Munitsipaalpolitsei on parkla kohta kaebusi saanud ning kevadel lubab Europark osa alast freesasfaltiga katta, juhul kui ehituse algusaeg on täpsustunud.

Mupo sai suvel parkla kohta kaebusi, kuna ala tolmas. Kevaditi ja sügiseti on aga mureks kinnistut kattev pori ja suured poriveega täituvad augud. Ratastega veavad autod pori ka Gonsiori tänavale ja Tartu maanteele.

Mupo avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt rääkis ERR-ile, et selle parkla omanikuga on korduvalt räägitud.

"Sügisel ja talve algul tegi Kesklinna piirkonnatöö peainspektor Jaanus Kivi EuroPargile mitmeid märgukirju, kohal käis teehöövel, mis augud väiksemaks hööveldas. Samas ei lahenda see probleemi lõplikult ja augud taastuvad mingi aja möödudes," tõdes Hunt.

Ta lisas, et tegelikult terendab lahendus silme ees - nimelt on omanik lubanud, et paneb kevadel osale parklast asfaltkatte.

EuroPargi parklate hulgas on neli sellist, mille kvaliteedi üle ettevõte tegevjuht Karl Kovaneni sõnul ka ise piinlikkust tunneb.

"Üks nendest on Tartu maantee 1 ehk nii-öelda EKA plats. Kõvakatet ei saa panna, kuna seda käsitletakse kui rajatist, mis eeldab täiemahulist detailplaneeringu protsessi. See pole omaniku jaoks kindlasti alternatiiv, rajada kõrghoone asemel üks asfaltplats. Vastasel korral oleks krunt lihtsalt piiratud ehitusaiaga ja ootaks ehituse algust," sõnas ta.

Platsi omal ajal freesasfaltiga kattes mindi Kovaneni sõnul materjaliga alt, kuna see sisaldas lubatust vähem bituumenit ega tekitanud loodetud tolmuvaba pinda.

"Talvel on meid sellistes olukordades päästnud pakane ja lumi, kuid praeguste vihmaste sügisilmadega probleem võimendub. Praegu saame kahjuks ainult platsi tasandada ja vajadusel ka väljasõiduteid pesta, seda ka teeme. Kuna see plats on keset linna ja pinnuks silmas nii meile endale kui avalikkusele, siis planeerime kevadeks katta kvaliteetse freesasfaltiga, mis peaks tagama tolmuvaba pinna. Seda juhul, kui on selgunud täpsemalt ehituse algusaeg," ütles EuroPargi tegevjuht.

Ta lisas, et ehitist ootavatele kruntidele ajutisi parklaid tehes on probleemiks see, et tihtilugu ehituse alustamine venib, planeeringu tegemine võtab oodatust kauem aega või tekib muid viivitusi. Seetõttu võib mõni ajutine parkla, mille elueaks on ettevõte hinnanud pool aastat, üle kümne aasta parklana tegutseda. Platside asfalteerimine eeldab aga kindlat teadmist, et investeeringu tagasiteenimiseks on aega vähemalt viis aastat.

Mupo sanktsioonid piirduvad teavitamise ja märgukirjadega

Meeli Hunt ütles, et mupo pole kesklinnas viimase aasta jooksul parklatele seoses poriga trahvi teinud, pigem on saadud hakkama märgukirjadega ning pole olnud ka suuremaid kaebuseid, välja arvatud kõnealune EuroPargi parkla.

Probleemsed parklad on tema sõnul eelkõige kesklinnas, kus on suur parkimisnõudlus ja mitmed kinnistuomanikud on ehituse alustamise ootuses rajanud või välja üürinud kinnistu, kuhu on rajatud parklad. Kuna tihti on tegemist ajutiste lahendustega, siis ei soovita nendesse liialt palju investeerida.

"Vastaval heakorraeeskirjale peab kinnistuomanik vältima kinnistult, sealhulgas kinnistult, millel osutatakse tasulist parkimisteenust, pori ja prahi kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule," tõi Hunt välja. "Eramaal paiknevate parklate puhul - ja neid ongi suur enamus kõigist linnas olevatest parklatest - piirduvad sanktsioonid haldusmenetlusega, see tähendab teavitamisega ja märgukirjadega, millega juhitakse puudustele tähelepanu ning milles soovitakse nende kõrvaldamist."

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles EKA parkla näotut seisukorda kommenteerides, et küsimus on laiem: kui palju ja mida saab linn üldse parklategijatelt nõuda?

"Konkreetselt EKA parkla valguses on hakatud seda analüüsima ja lähiajal jõuab linn loodetavasti selgusele, mida on võimalik teha ja kus seda on mõistlik teha," sõnas ta.