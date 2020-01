Fotod ja video: MTA lasi hävitada suure koguse salasigarette

Liibanonist pärit konteineri kümne miljoni sigaretiga avastas Eesti toll tänu oma Saksamaa kolleegidelt saadetud vihjele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaks kuud hoidis toll sadamas seisnud konteineril silma peal ja kuna selle aja jooksul ei tulnud keegi saadetisele järele, võtsid tolliametnikud ühendust kaubamärgi Prince omanikuga. Omaniku tellimusel Londonis valminud ekspertiis andis ootamatu tulemuse - tegu pole mitte ainult salakaubaga, vaid ka võltsinguga.

"Haruldane juhus on ta seetõttu, et tegu on võltskaubaga. Tavaliselt tuuakse - pehmelt öeldes - aus kaup, mis on tehtud ametlikes tehastes," rääkis MTA tolliosakonna järelevalve valdkonna juht Voldemar Linno.

Ta lisas, et üldjuhul on Eesti tolli avastatud salasigarettidel kas Venemaa või Türgi maksumärk, antud saadetisel maksumärke pole.

Milline oli purustisse läinud sigarettide kvaliteet, pole tollile teada, kuid kohaliku töömehe kinnitusel on see kindlasti parem kui Venemaalt pärit Priimadel. Nende purustamisel tekkiv hais võtvat hingetuks, kuid Liibanonist saabunud sigarettide purustamise ajal hõljus tehases meekärge meenutav aroom.

"Lõppsiht on Vene eraisik, mis on tegelikult haruldane. Tegelikult sellised kogused ja selline kaup eraisikult eraisikule ei liigu, vaid liigub ainult firmade vahel ja pidigi minema Venemaale," selgitas Linno.

Tavatu on ka salasigarettide teekond Eestisse, sest üldjuhul tuuakse suured kogused salasigarette mööda maismaad.

"Viimastel aastatel on see ikkagi suur kogus, sest meie tõhus töö näitab seda, et meile suured kogused ei tule," ütles Linno.

Kümne miljoni sigareti purustamiseks kulus terve tööpäev ja mõne aja pärast kütab puruks hekseldatud tubakas soojaks nii mõnegi elamise.