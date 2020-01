Uus lahendus võimaldab laulukaare majesteetlikkust ja erilisust välja tuua ka pimedal ajal, edastas SA Tallinna Lauluväljak. Laulukaar saab püsiva valgustuse, mis lisaks esteetilistele eesmärkidele tõstab ka turvalisust lauluväljaku alal liiklemisel ning aitab ürituste valguslahendusi põnevamaks muuta.

Peahoone fassaadi on nüüdsest võimalik valgustada väga suures valgusspektris vastavalt aastaajale, üritusele või muule ideele. Eriti kaunilt on see vaadeldav Mere väravatest Lauluväljakule sisenedes, lubavad lauluväljaku haldajad.

Valguslahenduse tööd tegi ettevõte RGB Baltic OÜ.