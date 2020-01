Kerry sõnul on Angela Merkel elav meeldetuletus, kuidas ei tohi alla anda neile, kes loodavad, et tulevik kuulub autokraatiale, vahendasid ERR-i teleuudised ja Reuters.

Kissinger lisas, et ajal, mil poliitikud kipuvad üha rohkem tunnetele mängima, on Merkel oluliseks pidanud probleemide analüüsi ja mõistuse võitu.

Saksa liidukantsler võttis oma tänukõnes jutuks suhted Hiinaga. USA avaldab Saksamaale ja teistele riikidele survet, et nad välistaksid Hiina firma Huawei uute 5G võrkude ehitamisel.

Merkel tunnistas, et Hiina majanduslik tõus on väljakutse, aga lisas, et Pekingit ei tohiks kõrvale jätta ega tekitada Külma sõja sarnast vastasseisu.

Muidugi peame me olema õiglased, loomulikult peame lähtuma multilateraalsusest, et samad reeglid kehtivad kõigile. Aga ma kutsun meid üles mitte langema uude kahepooluselisse maailma. Me peaksime püüdma oma multilateraalsuse kogemuse abil kaasata ka Hiinat ja kohtlema teda vähemalt võrdselt," ütles Merkel.