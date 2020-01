Maailma Terviseorganisatsioon arutab täna koroonaviiruse pidurdamist

Kopsupõletiku taolist haigust põhjustav viirus on tekitanud Kaug-Ida äriringkondades paanika ning viinud langusse börsikursid. Närvilisust suurendab Hiina meedikute tähelepanek, et uus viirus levib inimeselt inimesele. Haigusesse on surnud 6 ja nakatunud üle 300 inimese. Arni Alandi avab teemat.