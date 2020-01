Bonnieri preemiale kandideerivad Postimehes 21. veebruarist 20. novembrini ilmunud Martin Laine, Holger Roonemaa, Jekaterina Minkova ja Eeva Esse lood Swedbanki rahapesust: 21.02. "180 miljonit eurot hämaraid tehinguid Eesti Swedbankis"; 25.02. "Swedbanki leke: eksministri pereäri liigutas miljoneid varifirmade võrgustikku"; 20.11. "Oligarh ja 860 miljonit dollarit – Swedbanki riskantne saladus".

Samuti on nominent 29. aprillil ilmunud Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi lugu "Marti Kuusiku suur saladus: peretuttavad räägivad, et uus minister on väga vägivaldne ja on kahel korral purustanud oma naise käeluu", mille autorid on Sulev Vedler, Joosep Tiks, Toivo Tänavsuu, Erik Moora, Dagne Mihkels, Mikk Salu, Madis Jürgen ja Urmo Soonvald.

Preemia nominent on ka Eesti Rahvusringhäälingu saates "Pealtnägija" 24. septembril ja 23. oktoobril eetris olnud lood listeeriaskandaalist ning 24. septembril Eesti Ekspressis ilmunud Sulev Vedleri lugu "Kaks eestlast surnud. Nakkav ja muteeruv bakter hävitab tuntud kalatööstust".

Võitja kuulutatakse välja 5. veebruaril Tallinnas Lutheri Masinasaalis toimuval pidulikul tseremoonial. Rootsi meediakontserni Bonnier ja ajalehe Äripäev poolt välja antava uuriva ajakirjanduse auhinna suurus on 5000 eurot.

Bonnieri preemiale kandideeris sel aastal 22 tööd. Seekord olid oodatud kandideerima ka rahvusringhäälingus eetris olnud uuriva ajakirjanduse lood.

Žürii tööd juhtis Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Mart Raudsaar. Žürii liikmed olid Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Põhjaranniku tegevtoimetaja Erik Kalda, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja ja saatejuht Mihkel Kärmas ning Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.