Järsku saabuda võiv külm ohustab rohetavat talivilja

Järvamaa põllumees Raido Allsaar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui heita pilk põllule, on tunne kui oleks käes aprilli algus ja aeg alustada kevadisi põllutöid. Olukord talirukki ja -rapsi põllul teda rõõmustab, sest taimed on väga ilusad ja terved.

"Praegu talvega pole väga pistmist olnud, aga õnneks on nad (taimed) sellele vee hulgale väga hästi vastu pidanud ja nüüd tuleb loota, et see vihm ükskord ka järgi jääb ja et ta nüüd päris kevadet ära ei riku," rääkis Allsaar.

"Ma olen vaadanud, et viimase kahe kuu jooksul on olnud väga tuulised ilmad ja kui külm tuleb tuulega, siis ta võib väga palju kurja teha," lisas ta.

Jõgeva aleviku serval asuva taimekasvatuse instituudi teadurid jälgivad hoolega, kuidas talinisu ning -raps ja -rüps kasvab. Aretuspõllud on rohelised nagu oleks varakevad. Kuigi see on ilus vaadata, paneb see ka muretsema.

"Kui nüüd läheb väga külmaks, siis külm võib ära võtta lehed. Kui võrsumissõlm jääb alles, siis taim jääb ellu, võrsusmissõlm on mulla sees. Aga kui tuleb lumi maha enne, kui läheb külmaks, siis lumikate on nagu soe tekk, mis kaitseb taimi külma eest," selgitas taimekasvatuse instituudi talinisu aretaja Reine Koppel.

"Aga lumega on selline asi, et kui lumi tuleb sulale maale, siis võib hakata seal alla arenema lumiseen," lisas ta.

Taimekasvatuse instituudi kaunviljade ja õlikultuuride aretaja Lea Narits ütles, et praeguse seisuga tuleb saak väga hea, kuid pool talve on veel ees. Kevad on aga see, mis õlikultuuridele kõige hukutavamalt võib mõjuda.

"Kui tulevad öised külmad ja päevane sulamine, siis muld liigub ja see rebib juured katki. Ja siis võib olla niimoodi, et ühel päeval on põld väga ilus ja kolme päeva pärast on taimed surnud. Kevad on veel ees," kirjeldas Narits.