Kevad jaanuaris: vahtral mahl juba jookseb

Loodus ilmutab kevade märke: kui tavapäraselt saab vahtramahla alles veebruari lõpus või märtsi alguses, siis tänavu on kiiremad oma vahtrapuud juba tikanud ning esimene mahlgi joodud.

Õunapuu Lauril, nagu teda Võrumaal kutsutakse, on põhjust rõõmustada. Nimelt tükib ta vahtra õigeaegse tikkamise tavaliselt maha magama, sel aastal on ta aga just õigel ajal jaol.

"Alati olen hiljaks jäänud niimoodi, et kärbsed-putukad on juba väljas, lendavad kõik mahla peale ja mahla tuleb vähe ja kõigil on juba ammu suured tünnid keldris, aga mul ainult kruusitäis, umbes niimoodi on," meenutab Karula elanik Lauri Õunapuu varasemaid aastaid.

Varem on ta vahtrapuid tikanud mõnikord veebruari lõpus, mõnikord märtsi keskel.

"Jaanuari lõpus ei ole kunagi veel proovinud, aga pungad on suured, nii et tundus, et võib juba võtta ja eile tuli kolmveerand liitrit," kiidab Õunapuu.

Keset jaanuari öö jooksul puu seest nirisenud vahtramahl pole küll sama magus kui aprillis, ent vahtramahl on see ikka.

"Meil on toas küll allikavesi, aga see maitseb paremini, eriti lastele," kiidab Õunapuu vahtrasaadust. Just seepärast traditsiooni igal aastal ka jätkatakse.