Vormsi tahab lageraie piiramist

Vormsi vallavolikogu esimees Ivo Sarapuu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et suurte lageraielankide ümbruses asuvas metsas on tavalisest enam tormikahjusid. Ühtlasi häirib lageraie tema sõnul kevadel pesitsevaid linde ja loomi.

Sarapuu lisas, et metsa uuenemine on Vormsi pinnase eripärade tõttu vaevaline.

"Need, kes on kohal ja elavad, toimetavad, püüavad oma metsas tegeleda ka muude raietega, aga meie oleme paraku üldpildis säärased, et lageraie, mis on täna kõige lihtsamini teostatav, kõige tulusam, on meil saarel valitsev," ütles Sarapuu.

Sarapuu töötab ise metsamehena ja pole metsa majandamise vastu. Küsimus on tema hinnangul selles, millise intensiivsusega seda teha.

Muret teeb veel, et transporti ootavad puiduvirnad annavad suvel hoogu üraskite levikule.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et täiendavate raiepiirangute seadmine on arutelu koht, kuid tõi välja, et omavalitsus saaks maakasutust muuta planeeringu kaudu. Siis peaks omavalitsus ilmselt aga ise eraomanikele kompensatsiooni maksma.

"Kui me piirame kaitsealadel tegevusi, siis me hüvitame üldjuhul saamata jääva tulu ja kui näiteks planeeringutega lepitakse kokku kogukonnale sobivam maakasutusviis, mitte metsa majandamine, siis on ka tegelikult see hüvitamise alla kuuluv tegevus," selgitas Lamp.

Kuna Vormsi saatis ettepaneku ka teistele väikesaartele, siis tahab keskkonnaministeerium enne võimalike erireeglite otsustamist ära kuulata nende arvamuse. Teised väikesaared riigilt sarnast piirangut seni küsinud ei ole.