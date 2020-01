Suuremate ja võimekamate omavalitsuste loomise soodustamiseks on riigihalduse ministri eestvedamisel koostamisel eelnõu, mis taastaks haldusreformi elluviimisel kaotatud ühinemistoetuse.

Erinevalt aga 2016. aastani kehtinud toetusest, on seekord raha saamise üheks kriteeriumiks see, et vabatahtliku ühinemise tulemusena peaksid moodustuma maakonnasuurused omavalitsused. Jane Saluorg