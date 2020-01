Bussifirma Taisto Liinid soovib, et kaugliinibussidega seotud info poleks dokumendiregistrites ligipääsupiiranguga, sest vastasel juhul ei saa nad arvestada sellega, et mõni konkurent kavatseb nendega samale marsruudile panna käima oma liini. Taisto on selliste juhtumite tõttu sulgenud juba viis liini.

Taisto sõnul on liinilubade info salajas hoidmine viinud selleni, et konkurendid on pannud osale liinidest käima oma bussid samale ajale, mil väljuvad ka Taisto bussid. Kuivõrd liinilubade menetlus on salastatud, pole Taistol olnud võimalik konkurentide tulekuks valmistuda.

Kirjas majandusministeeriumile ja maanteeametile võrdleb bussiettevõte olukorda poepidajaga, kellele ei anta mingit infot, et tema kaupluse kõrvale on plaanis rajada konkurendi kauplus.

Taisto tõi viis näidet, kus nende teenindatavale liinile on konkurent toonud samal ajal väljuva bussi, kuid eelhoiatus jõudis nendeni mitmel juhul hiljem, kui seadusega ette nähtud. Seaduse järgi on minimaalseks etteteatamise tähtajaks kümme päeva. Kahel juhul jõudis info Taistoni aga vähem kui kümme päeva enne konkureeriva liini alustamist, kolmel jõudis neile info paarkümmend päeva varem.

Need näited illustreerivad Taisto hinnangul olukorda, "kus bussiettevõtja peab tegutsema pidevas ootuses ja hirmus, kirves peakohal, et konkurent võib tema liinivõrgu sisuliselt üleöö üle võtta".

Ülevõtmine sunnib liine sulgema

Landrat ütles ERR-ile, et kohati panevad konkurendid busse marsruudile, kus teised ettevõtted juba sõidavad.

"Viimased ligi viis aastat on näidanud, et selliseid ühe ettevõtte poolt teise ettevõtte bussiliinide ülevõtmisi on täitsa esinenud. Meie puhul oleme viis sulgemist pidanud tegema, kui konkurent on tulnud ja meie liinid üle võtnud," lausus ta.

Landarti sõnul saaks juhul kui konkurendi liiniletulemisest saadakse varem teada, sõiduplaane sättida nii, et kaks erineva firma bussi ei väljuks samal kellaajal.

"Kõige värskem olukord, mille kallal me töötame – me saime info 11. jaanuaril, et Tallinna-Rakvere vahel hakkab konkureeriv bussiettevõte sõitma täpselt samadel väljumistel nagu meie. Ja me soovime neid väljumisi muuta. Selleks me peame esitama maanteeametisse sõiduplaani muudatuse. Ja nüüd on maanteeametil põhimõtteliselt kuni 30 päeva aega, et seda meie taotlust menetleda. 1. veebruaril hakkab teine ettevõte juba sõitma, see tähendab, et vähemalt paarkümmend päeva veebruarikuust tulebki see olukord, kus kaks bussi sõidavad korraga, samal ajal," kirjeldas Landart.

Lux Express avab esimesest veebruarist ekspressliini Tallinna-Rakvere suunal. Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg asjas probleemi ei näe. Tema sõnul on kaugliini vedajatel ühtsed võimalused, reeglid ja regulatsioonid, millega peavad kõik arvestama.

Taisto Liinide kogemuse järgi tähendab kahe konkureeriva bussi ühel liinil sõitmine, et piletitulu väheneb 50 kuni 60 protsenti või tuleb liin sulgeda või taotleda sõiduplaani muudatust.

Taisto hinnangul peaks taastama olukorra, mis valitses enne 2015. aasta 1. oktoobrit, mil jõustus uus ühistranspordiseadus. Kui selle ajani olid liinilubade väljastamise ja sõiduplaani muutmise protsessid vaba juurdepääsuga, siis uue seadusega rakendus juurdepääsupiirang. Landrat ei mõista, miks on vajalik liinilubade menetlusdokumente dokumendiregistrites salastada. "Info avalikustamisega saaksid nii olemasolev vedaja kui uus taotleja võrdse positsiooni ja olemasolev vedaja ei peaks kogu aeg tegutsema pimesi ja kartuses, et konkurent üleöö tema liinid üle võtaks", kirjutas ta.

M.K. Reis-X juhataja Margus Korka ütles, et kui konkurent tuleb uute bussidega, pole temal midagi teha. Korka soovis samuti, et uuest tulijast võiks varem teada anda.

Go Busi juhataja Andrei Mändla reeglite muutmiseks vajadust ei näe. Ta ütleb, et kui liiniluba antakse, siis on see avalik info ja bussifirma saab ise oma väljumisi vastavalt sellele planeerida. Mändla sõnul pole neil seni probleeme esinenud.