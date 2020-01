Mart Helme rääkis, et tavapäraselt valitsuses võetakse dividende aprillis, aga kuna on vastu võetud otsus Eesti Teede aktsiate võõrandamise osas, siis toodi dividendide võtmise otsus ettepoole.

"Seda tehti praktilisel põhjusel, et oleks teada, mis need maksumised on. Et võõrandamisel oleks mingisugused lähtepunktid finantsiliselt olemas," ütles Helme.

Valitsus määras Eesti Teede dividendide summa 3,4 miljoni euro peale.