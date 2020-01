Hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks jäi -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad püsivad nüüdsel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil kahest protsendist allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

Keskpank jätkab oma varaostukava raames netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses.

Nõukogu eeldab, et varaoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab ECB baasintressimäärasid tõstma.

ECB nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma ECB baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Euroopa Keskpanga (ECB) rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on kahe protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. Euroala inflatsioon kiirenes detsembris 1,3 protsendini, novembri ühelt protsendilt.