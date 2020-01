Väliskomisjon koostab Venemaa ajalookäsitlust hukkamõistvat avaldust

Taolise avalduse vastuvõtmist toetavad kõik fraktsioonid välja arvatud Keskerakonna fraktsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avalduse üks autor, reformierakondlasest väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ütles, et avalduse teksti veel viimistletakse, et see lõpuks riigikogu menetlusse anda.

"Viiest riigikogus esindatud erakonnast neli toetab mõtet, et riigikogu peaks kujundama oma seisukoha seoses ajalooteemadega, teemadega, mis kahjuks meie naaberriigi poolt on võetud väga jõuliselt käibele, kui üks episood hübriidsõjast läänemaailma vastu," selgitas Mihkelson.

"Kahjuks Keskerakond teatas, et nemad ei näe vajadust sellise avalduse vastuvõtmiseks riigikogu poolt," lisas ta.