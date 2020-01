Pärnumaa koolilapsed õpivad bussi kasutamise reegleid

Mõistagi toimub koolitus bussis ja juba bussi sisenemine on osa sellest: kas see toimub trügides ja teisi kõrvale lükates või rahulikult. Rahulikult siseneja saab kingituse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seejärel tehakse bussiga pooletunnine tiir Audru alevikus ja selle aja jooksul räägivad ühistanspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ja bussijuht Ülle Miil, mida sõitjail tuleks silmas pidada.

Räägitakse, et tasuta sõidu õigus tekib siis, kui kaart valideeritakse. Aga kui keegi just validaatori ette end seisma on sättinud, ei saa seda teha. Torud bussi laes pole trikkideks, vaid neist tuleb sõidu ajal kinni hoida. Ja stopp-nupuga ei mängita.

Oli veel palju asju, mida lastele meelde tuletati, enne kui nad tunnistuse said. Mitu last sai veel kingituse ka, sest number tunnistusel oli ühtlasi loosinumber.

Bussijuhtidel aga on lastele paljugi öelda. "Meile on väga palju silma hakanud, kuidas lapsed käituvad bussis ja tegelikult ka, kuidas vanaemad ja vanaisad käituvad bussis. Peaks vanematele ka selline koolitus olema. Ma loodan väga, et meie laste kaudu läheb see vanavanemateni ja nende kõigini välja, kellel on vaja bussiga liikuda. /.../ Kõige hullem ongi see, kui nad lärmavad ja jooksevad edasi-tagasi ja kinni ei hoia. /.../ See on väga ohtlik," rääkis Miil.

Lapsed jagasid kogutud tarkusi ka "Aktuaalsele kaamerale".

"Alati võtan koti seljast ära, kui ma bussi lähen, kui on palju inimesi," ütles Elizabeth.

"Bussi ei tohi tormata ja sa pead vanematele inimestele kohta pakkuma, kui nad seisavad püsti. Ja võiks ikka telefon ära olla, muidu sõidad oma peatusest mööda," rääkis Kenert.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk usub, et koolitusest on kasu.

"Me ei arva, et kahe koolitusega maailmas midagi päris teistmoodi saab olema, aga kui asjadest rääkida, siis on sellest alati kasu. Kõige halvem on see, kui inimesed ei räägi," ütles ta.