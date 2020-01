Lähipäevil jätkuvad sompus ja hallid talveilmad

Talve väljavaated on ikka nirud. Lund ja külma on praegu Skandinaavia mäestikus, Lapimaal ja Venemaal. Meil sai kõrgrõhkkond vaid üürikeseks oma küüru Läänemere ümbrusse kergitada ja ilusat kargust pakkuda.

Reedene ilm on taas hallim, sest Atland toodab järjest võimsaid madalrõhkkondi. Üks on veel Grööni merel, järgmise võimas pilvespiraal juba ookeanil näha. Seegi tungib jõuliselt edasi Põhja-Euroopasse, toob soojust lisaks.

Osa saavad sellest Läänemeremaad, veelgi soojem mass kandub Kesk-Euroopasse ja sealsete suusakuurortide seis pole just kiita, Meie homse ilma tegijaks saab...

Madalrõhkkond, mis mitmepealise lohena suundub edasi Nordkapi poole vallutab kogu Põhja-Euroopa ja selle serva mööda jõuab läänevoolus meile soe õhumass.

Õhutemperatuur kerkib juba öösel kindlalt plusspoolele. Lisanduvast niiskusest poetab lörtsi ja vihma eelkõige Eesti põhjaserva ja Virumaale. Päev on ka plusskraadides. Saame vihmahooge, Pärastlõunal võib Lääne-Eesti ka selgemat taevast näha.

Laupäeval üürikeseks pilvemass eemaldub, kõrgrõhuhari tugevneb. Taevas on selgem ja ilm pisut jahedam - öö on nullilähedane, päev napilt plussis.

Eelolev öö pilvine. Kohati sajab vihma või lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul Ida-Eestis 0..+1, lääne pool kuni +5 kraadi, pärast keskööd õhutemperatuur tõuseb.

Ka hommik on pilvine. Kohati tibab veidi vihma, suurem on võimalus Eesti idaservas. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 3..6 kraadi.

Päev on pilvine. Mitmel pool sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi. Pärastlõunal lääne pool taevas selgineb. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on +3..+6 kraadi.

Pühapäeva öö on karge, hommikuks jõuab lörts, järel vihm ja taas plusskraadid.

Esmaspäev hoiab fooni sooja ja lisab vihma. Teisipäev tuleb vihma- ja lörtsisegune.