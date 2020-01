Jüri Ratas kohtus Šveitsis Gunvori ametliku omanikuga

Peaminister Jüri Ratas kohtus Davosis naftatreideri Gunvor ametliku omaniku Torbjörn Törnqvistiga, ettevõtet on aastaid seostatud Vene võimuladvikuga, sealhulgas president Vladimir Putininga, kirjutab Postimees.

"Kohtumine Torbjörn Törnqvistiga toimus EAS-i ettepanekul. Ettevõtte tugiteenuste keskusel on Eestis praegu umbes 200 töökohta. Kokkusaamise sisuks oli ettevõtte tegevus Eestis ja edasised plaanid," selgitas ajalehele valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eestis tegutsev Gunvor Services AS on naftatoodete liikumist korraldava agenditeenuse osutaja. Taandatuna täistööajale töötas mullu ettevõttes 208 inimest, kelle keskmine kuine netotöötasu oli 3302 eurot, aasta varem oli see 3820 eurot.

Šveitsis tegutseva ettevõtte asutajad on rootslane Torbjörn Törnqvist ja Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlane Gennadi Timtšenko, kes väidetavalt müüs oma osaluse 2014. aasta märtsis, pärast USA sanktsioonide alla langemist.

Gunvor sai alguse Tallinnast, kus 1990. aastate alguses kohtusid Timtšenko ja Törnqvist.