Gloria on põhjustanud suurt kahju riigi ida- ja lõunarannikul. 13 inimest on saanud tormis surma ning neli on kadunud, vahendasid ERR-i teleuudised.

Tormiga kaasnesid tugevad vihma-, rahe- ja lumesajud ning tulvad, mis on kahjustanud hooneid, raudteid ja sildu.

Torm on Hispaanias juba taandumas, kuid sajad maanteed on endiselt suletud. Ka istuvad kümned tuhanded õpilased kodus, sest paljud koolid on tormi tõttu kinni.

Gloria on kahju teinud ka Prantsusmaa lõunarannikul.