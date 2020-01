Keegan McBride: valetamise jätkumine on vastuvõetamatu

Jaan Raik kirjutab, et Euroopa Komisjon on kõik heaks kiitnud. See ei vasta tõele, sest detsembri seisuga pole partnerid projekti eest viimast väljamakset saanud.

Lisaks rääkis Euroopa Komisjoni projektiametnik meie projekti viimasel ülevaatekoosolekul, et suure tõenäosusega tehakse projektile audit ja tulemuste aktsepteerimine ei tähenda, et kulud oleksid heaks kiidetud. Samuti märgiti, et kui mõnel publikatsioonil ei olnud projekti-poolset kinnitust, tähendab see toetuse automaatset kümneprotsendilist vähendamist.

Ma tea seda, sest viibisin viimasel ülevaatekoosolekul, kus esitlesin TalTechi tööd projektis, mille sekka kuulusid ka niinimetatud teoreetilised ja abstraktsed tööd, millest ülikool oma kinnitusel midagi ei tea.

Raik kirjutab, et ülikooli nõuetel ei ole alust, samal ajal on ülikool ise vigu tunnistanud ja pakkunud omal initsiatiivil, et maksab Euroopa Komisjonile raha tagasi ning saatis oma uurimistulemuste raporti Euroopa Komisjoni. Komisjonis loeti raportit ja otsustati, et mitte ainult ei auditeerita OGI projekti, vaid samuti suuremat osa H2020 projektidest Ragnar Nurkse Instituudis, kaasa arvatud TOOP ja TROPICO. Lisaks on käimas kriminaalmenetlus. Seega ei saa väiteid nimetada alusetuks.

Jaan Raik oli uurimiskomisjoni liige, kuid me pole kunagi omavahel rääkinud. Ma küll püüdsin temaga suhelda, kuid komisjon keelas tal minuga kohtumise ära. Enamgi veel, ma saatsin talle kirja teel dokumendid, täpsemalt projekti teoreetiliste uuringute tulemustega seotud materjalid, mida ma tema sõnul ei mõista.

"Väide, et ma ei mõista projekti käsitlusala, on lihtsalt vale. Ma kordasin oma vaateid uurimiskomisjonile."

Raik kirjutab, et kogu projekti probleem on selles, et mina olen lihtsalt rumal või ei mõista projekti teoreetilist osa. Veel kord, see ei vasta tõele. Ma olin mõlema TalTechi uuringu autor ja ühe puhul ka esimene ning peamine autor. Kõigi selleteemaliste uudiste fookuses olin kas mina või minu uurimus. CORDISE-st praegu leitavas TalTechi väljaannetes olen autoriks mina. Lisaks olen kaasautor suurel osal artiklitest, mis TalTech komisjonile projekti juurde kuuluvatena esitas. Väide, et ma ei mõista projekti käsitlusala, on lihtsalt vale. Ma kordasin oma vaateid uurimiskomisjonile.

Renno Veinthal küsis minult, et mida ma silmas pidasin, öeldes, et mõned isikud "ei osalenud projekti töös," millele ma vastasin, et "nad ei osalenud kohtumistel, ei võtnud osa videokonverentsidest, ei töötanud materjalidega, nad ei tegelenud uurimistööga. Võib-olla nad andsid millalgi mõne kursuse OGI raames, aga see ei vasta tundidele, mille eest nad tasu said."

Jaan Raik väidab, et avalikult kättesaadav info peseb Nurkse instituudi süüst puhtaks, aga siiani pole TalTech tõendeid avalikult esitanud. Avalikust infost teame, et David Duenas Cid töötas Poolas täiskohaga professorina, saades samal ajal tasu OGI'lt. TalTechi raportis on märgitud, et Carlota Perez "ei teadnud, et ta peab OGI projekti konkreetselt panustana või et tema kohustused olid võrreldes varasema perioodiga muutunud."

Raport kinnitab, et Wolfgang Drechsler panustas projekti "teoreetilisse arendamisse", eriti WP2-e. WP2 lõppes oktoobris 2017, Drechslerile ei makstud OGI-st 2018. aastani. Lisaks, tema töö (ega ühegi teise kuuest meeskonna liikme, keda mainiti Postimehe algses loos) ei olnud osa projekti üheski väljundis (kaasa arvatud kõik projektid, esitlused, konverentsid).

Tegelikult on nii, et Postimehe ajakirjanikud kulutasid rohkem aega ja nägid rohkem vaeva materjale lugedes ja mõistes kui TalTechi uurimiskomisjon. Ma usun, et Jaan Raik on enda arvates õigel teel ja mul pole isiklikult ei tema ega TalTechi teiste töötajate vastu midagi, kuid valetamise jätkamine ning valeinfo avaliku levitamise jätkamine on mulle vastuvõetamatu.

