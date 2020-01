"Insight": Korraldaja maksuvõlad tõid kaasa kontsertide tühistamise, kannatanuid ei aita keegi

Las muusika mängib

Möödunud suvel rõõmustas rokifänne uudis, et kaks populaarset bändi - Aria ja Splin - esinevad Tallinnas rokifestivalil MJ RockFest. Ka piletihind oli rõõmustav: kõige odavamad pääsmed maksid kõigest 15 eurot. Ürituse korraldajal MJproductionestonial ei olnud see esimene kord sarnast festivali läbi viia.

Veidi enne kontserti said inimesed teada, et üritus on edasi lükatud. Korraldaja teatas Facebookis, et MJ RockFest toimub septembri asemel detsembri algul. "Ta kirjutas, et kontsert lükatakse edasi, sest korraldajal on vaja raha kokku hoida," meenutab üks kannatanuid Leonid Ljutskevitš.

Inimesed hakkasid sotsiaalmeedias oma emotsioone jagama. Nad nõudsid selgitusi, kurjustasid korraldajaga ja jagasid internetist leitud infot. Leonid Ljutskevitš juhtis tähelepanu sellele, et rokkbänd Splin ei kavanda üldse mingit esinemist Tallinnas. Kontserdi kohta polnud infot ei bändi veebilehel ega sotsiaalmeedias.

Ei mingit rock'n'rolli

25. novembril tühistas korraldaja kogu MJ RockFesti selgitusega, et "saal osutus festivali jaoks liiga suureks". Aria ja Splini esinemise asemel Tondirabas pakuti inimestele võimalust tulla 22. veebruaril Aria soolokontserdile klubis CATHOUSE, mis mahutab viis korda vähem külastajaid. On huvitav märkida, et aja jooksul muutus mitte ainult pakutavate esinejate koosseis, vaid ka festivali ärajätmise põhjus. Jaanuaris ei toonud MJproductionestonia juht Jüri Mets selle põhjuseks enam liiga suurt saali, vaid oma vaidlust maksu- ja tolliametiga.

Lahing jätkub

Samal ajal püüavad ansamblite fännid leida käepäraste meetoditega mistahes infot. Muusikasõber Maksim Daško võtab ühendust Aria mänedžeridega, et teada saada, kas bändil on kavas Tallinna tulla või ei. Oma 11. detsembri kirjas paneb bändi mänedžer Julia Belikova kogu vastutuse kontserdi ärajäämise eest täielikult korraldaja õlule. "Kontsert lükati teist korda edasi, korraldaja aga ei ole seni täitnud ühtegi kokkuleppe punkti. Tänase päeva seisuga on olukord selline, et bänd ei kavatse 22. veebruaril Tallinnas esineda," ütleb ta oma kirjas.

Korraldaja Jüri Mets on aga kindel, et kontsert siiski toimub. Veel 9. jaanuaril väidab ta telefonivestluses "Insightiga", et tal on ansambli esindajatega suurepärased suhted ning ettevalmistus kontserdiks käib täie hooga. Seejärel muutub olukord poolteise tunniga kardinaalselt ning MJproductionestonia Facebooki lehele ilmub teade, et Aria kontsert jääb ära. Samal õhtul kinnitab bändi esindaja vastuseks "Insighti" ajakirjaniku küsimusele, et teadis kontserdi edasilükkamise plaanidest, ent ei andnud neile ametlikku heakskiitu ei detsembris ega jaanuaris.

Tuleb välja, et kontsert ei olnud ansambliga kooskõlastatud, ent pileteid müüdi kuni viimase päevani. Pea tuhat inimest nõuab oma raha tagasi.

Surnud ring

Kannatanute sõnul lubab Jüri Mets vastuseks järelepärimistele raha kahe nädala jooksul tagasi maksta ning rohkem kirjadele ei vasta. "Kahjusumma on politseisse pöördumiseks liiga väike. Otsustasin pöörduda tarbijakaitseametisse," rääkis üks kannatanu, Maksim Daško.

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juht Kristiina Vaksmaa kinnitab, et nad on saanud MJproductionestonia peale kaebusi ja võtnud kontserdi korraldajaga ühendust. "Antud juhul ei keeldu firma oma kohustuste täitmisest ja tarbijatele raha tagastamisest," rääkis Vaksmaa. Tuleb välja, et firma selline vastus muudab olukorra tunduvalt keerulisemaks, sest puht formaalselt ei ole tarbijate ja MJproductionestonia vahel vaidlust. Korraldaja ei keeldu raha tagastamisest, inimesed peavad lihtsalt kannatust varuma.

Oma raha võivad inimesed aga oodata väga kaua, sest seaduses pole täpset tagastamistähtaega ette nähtud. Tarbijakaitseametis arvatakse, et muretsema tasuks hakata, kui raha pole tagasi makstud kuu-poolteist pärast nõude esitamist.

Mets ise väidab, et tegeleb aktiivselt raha tagastamisega. Tema sõnul on firma saanud 973 taotlust raha tagastamiseks ja 9. jaanuariks olevat 837 neist ka rahuldatud. Oma sõnade kinnituseks avaldab ta sotsiaalmeedias inimeste nimed, kellele on piletiraha tagasi maksnud. Jaanuari esimese 20 päevaga ilmub sellesse nimekirja 18 nime, seega maksab ta päevas välja ühe pileti hinna. Kui väljamaksed jätkuvad samas tempos, saab viimane inimene oma raha kätte alles juunis.

Sinu uus maailm

Samal ajal väljendatakse Facebookis jätkuvalt pahameelt Jüri Metsa tegevuse üle. Inimesed räägivad ärimehe suurtest võlgadest ja kahtlasest reputatsioonist. "Insighti" andmetel tegeleb vähemalt 30 inimest aktiivselt ettevõtjat ja tema võlgu puudutavate andmete kogumise ja jagamisega. Nende sõnul ületab Metsa mitmesuguste kohustuste summa tegelikkuses 600 000 eurot.

Ühest küljest ei peaks Jüri Metsa firmade finantsprobleemid tema kliente puudutama. Ent teisest küljest - kui kontserdikorraldaja pankrotistub, on piletiraha võimatu tagasi saada. Nii juhtus 2016. aastal, mil Lätist pärit kontserdikorraldaja jättis ära Eros Ramazzotti kontserdi. Ka siis said mõned inimesed piletiraha tagasi, mingil hetkel aga kuulutas firma välja pankroti ja paljud jäid tühjade kätega.

Tuleristsed

Tundub, et ka Jüri Metsal on finantsprobleemid. Üks tema firmasid, Peotehas OÜ, kogus 126 000 eurot maksuvõlgu ja läks möödunud suvel pankrotti, Metsale aga kehtestati ettevõtluskeeld. Ärimees ise väidab, et tema ettevõtted on hakanud taastuma ning vaidluses maksu- ja tolliametiga on kohus asunud tema poolele. Selline kohtuotsus on tõesti olemas, ent see ei tühista ärimehe maksuvõlgu, veel enam tema kohustusi laenuandjate ja klientide ees.

Kui juttudel Metsa 600 000 euro suurustest võlgadest on tõepõhi all, muutuvad tõenäoliselt maksejõuetuks ka tema teised firmad. Sel juhul müüakse firma varad võlgade katteks proportsionaalselt tema kohustuste suurusega. See tähendab, et kümneid eurosid piletitele kulutanud kliendid ei saa sentigi, Jüri Mets aga asutab mingi aja pärast uue firma ja jätkab äritegevust.