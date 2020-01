Lõuna-Saksamaal Rot am See linnas sai reedel tulistamises surma kuus inimest ja viga sai kaks, teatas politsei.

Baden Württenbergi liidumaa korrakaitsjate hinnangul olid tapja ajendid isiklikud. Kohaliku meedia teatel olid kõik ohvrid ründaja sugulased.

Politsei pressiesindaja sündmuspaiga lähedal asuvas Aalenis ütles varem AFP-le, et surma sai üle ühe ja viga veel mitu inimest. Hiljem kinnitas politsei, et hukkunud on kuus inimest.

Ohvritega lähedalt seotud tulistaja on kinni võetud. Ajalehe Bild andmeil on kuriteo toimepanija 1983. aastal sündinud mees.

Tulistamine leidis aset kell 12.45 kohaliku aja järgi 5200 elanikuga Rot am See raudteejaama lähistel.

Hukkunud ja vigasaanud inimesed leiti ühes kohalikus hotellis ja selle lähistel. Politsei vastas intsidendile suurearvuliselt.

Kahtlusaluseks on sakslane, teatas politsei. Uudisteportaal Spiegel Online teatas, et ohvrid olid saabunud perekonna kokkutulekule.

Massitulistamised on Saksamaal suhteliselt harvad, kuigi oktoobris tappis paremäärmuslane Halle linnas sünagoogi lähedal kaks inimest.

2016. aastal tappis illegaalselt püstoli soetanud teismeline Müncheni ostukeskuses üheksa inimest ja lõpuks iseenda.