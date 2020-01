Politsei teatel on üks kahtlustatav kinni peetud. Võimude kinnitusel olevat Rot am See linnas toimunud intsident seotud "isiklike suhetega" ning hetkel pole põhjust arvata, et kahtlustatavaid oleks rohkem, vahendasid Reuters ja Yle.

Tulistamine sai ühes kortermajas alguse kohaliku aja järgi kella 12.45 paiku. Sündmuskohal on hulgaliselt politsei- ja kiirabiautosid.

Politsei teatel on kahtlustatav Saksamaa kodanik ja tundis suuremat osa ohvritest. Vähemalt osa olid ühe pere liikmed.

Ajalehe Bild andmetel olid kõik surma saanud inimesed ühe perekonna liikmed ja kahtlustatavaks on 1983. aastal sündinud mees.

Uudis on täiendamisel!