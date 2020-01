Lõuna-Saksamaal lasi 26-aastane mees reedel tõenäoliselt maha oma vanemad ja veel neli inimest, teatas politsei, lisades, et veel kaks inimest said intsidendis tõsiselt haavata.

"Kahtlusalune helistas lähedalasuva Aaleni linna politseijaoskonda kell 12.48, et teavitada neid mitme inimese tulistamisest," ütles politseiülem Reiner Möller ajakirjanikele pärast veretööd Rot am See väikelinnas, mis asub Baden-Württembergi pealinna Stuttgarti lähedal.

Noormees jäi liinile ning kui esimesed politseinikud mõni minut hiljem jõudsid hotelli juurde, kus tulistamine aset leidis, võtsid nad ta kohe vahi alla.

"Seejärel õnnestus neil tuvastada kuus surnud inimest nii hoones sees kui selle taga," lausus Möller, kelle sõnul olid ohvrid mehed vanuses 36, 65 ja 69 eluaastat ja naised vanuses 36, 56 ja 62 aastat.

Sündmuskohal tehtud piltidel võis näha hulka kiirabi- ja politseiautosid ja hambuni relvastatud korrakaitsjaid ala punavalge politseilindiga eraldamas.

Üks kahest haavatust on politsei andmeil eluohtlikus seisundis. Tulistaja ähvardas ka 12- ja 15-aastast last, kes pääsesid ehmatusega.

Uurijatel ei ole seni õnnestunud teo motiivi välja selgitada, öeldes, et meest küsitletakse alles pärast seda, kui tema advokaat kohale jõuab.

Seni saab politsei kinnitada üksnes seda, et kaks ohvrit olid tapja isa ja ema. "Me alles püüame sidemed ülejäänutega kindlaks teha," märkis Möller.

Saksamaa kodanikust kahtlusalune ise elas 5200 elanikuga linna raudteejaama lähedal asuvas hotellis koos mõne ohvriga.

Uudisteportaal Spiegel Online teatas, et ohvrid olid saabunud perekonna kokkutulekule.

Massitulistamised on Saksamaal suhteliselt harvad, kuigi oktoobris tappis paremäärmuslane Halle linnas sünagoogi lähedal kaks inimest.

2016. aastal tappis illegaalselt püstoli soetanud teismeline Müncheni ostukeskuses üheksa inimest ja lõpuks iseenda.