Maavärin leidis aset kohaliku aja järgi kell 20.55 Elazıği provintsis Sivrice linna lähistel, umbes 6,7 kilomeetri sügavusel.

Maavärinale on järgnenud 462 järeltõuget, neist 14 olid rohkem kui 4-magnituudised.

Kokku sai vigastada peaaegu 1500 inimest, teatas Türgi eriolukordade amet AFAD.

Siseminister Süleyman Soylu ütles maavärina epitsentris antud pressikonverentsil, et rusude alt on päästetud 39 inimest, teiste seas naine, kes toodi välja 14 tundi pärast katastroofi. AFAD-i teatel on nad Elazığis rusude alt elusana välja toonud 43 inimest. Umbes 19 on veel lõksus.

Päästjad jätkavad Elazığis ja naaberprovintsis Malatyas hoonete rusude alla jäänud inimeste otsinguid, ütles tervishoiuminister Fahrettin Koca varem ja hoiatas, et ohvrite arv võib tõusta.

Sivrice provintsis varises kokku viis ja Malatyas 25 maja. Sajad hooned on osaliselt purunenud ja ohtlikud.

Sündmuskohal töötab ööpäevaringselt 28 päästemeeskonda, appi on saadetud 2600 päästetöötajat 39 provintsist. Abivajajatele on toodud kümneid tuhandeid voodeid, tekke ja telke, teatas presidendi kantselei. Päästjad tegutsevad talvistes temperatuurides ning oma kodudest pagenud inimesed on sooja saamiseks pidanud lõkkeid süütama

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan lubas, et riik astub kõik vajalikud sammud inimeste abistamiseks. Loodusõnnetuspiirkonda sõitsid keskkonna-, sise- ja tervishoiuminister.

Elazığ asub Türgi pealinnast Ankarast 565 kilomeetrit idas.

Maavärinat oli tunda ka Süürias, Gruusias ja Armeenias.

Türgi asub seismiliselt aktiivses piirkonnas. 1999. aastal sai riigi lääneosas İzmiti piirkonnas maavärinas surma üle 17 000 inimese. Selle maavärina magnituud oli 7,4.