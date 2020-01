Ilm on jaanuari lõpuni pilvine ja sajune

Öösel pilvisus tiheneb ning vastu hommikut algab mitmel pool lume- ja lörtsisadu, kuid läheb kiiresti üle vihmaks. Seetõttu on ka jäiteoht. Pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul 8 kuni 12, ääremail kuni 18 meetrini sekundis. Enamasti valitsevad miinuskraadid, lääne pool on kuni kaks kraadi sooja.

Pühapäeva hommik tuleb pilvine ja mitmel pool vihmane või lörtsine, Ida-Eestis tuleb sekka lundki. Lisaks on veel jäidet. Tuul on edelast 8 kuni 12, rannikualadel iiliti 18 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb kõikjal, idas +2, läänes +6 kraadini.

Päev on pilves selgimistega, kuigi mitmel pool on ikka vihma, kohati lörtsigi. Edela- ja läänetuul puhub endiselt 8 kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtuks nõrgeneb. Sooja on neljast kuue kraadini.

Uuel nädalal on muster sama – taevas on pilves ja mitmel pool sajab lörtsi ning vihma. Tuul on mõõdukas ning temperatuur on kõikjal plusspoolel. Isegi öökülmasid pole karta, kuigi teisipäevast öine temperatuur pisut langeb, aga kõige rohkem nullini.