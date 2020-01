Uue nädala algus on sombune

Uue nädala alguses suurt ilmamuutust oodata ei ole - mõnel pool tibab vihma, temperatuur on peamiselt üle 0 kraadi.

Esmaspäeva öösel tibab mõnes kohas veidi vihma ja võib udu olla, Kirde-Eestis poetab natuke lörtsi või lund. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, põhjarannikul pöördub idakaarde ja ulatub iiliti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi, Kirde-Eestis 0 kuni -2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul tibab siin-seal nõrka vihma, Eesti kirdenurgas pisut lund ja lörtsi. Võib olla udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 6, põhjarannikul kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Kirde-Eestis kuni +5 kraadini saartel.

Päev on pilvine ja aeg-ajalt tibab veidi vihma, Virumaal ka lörtsi. Udu võib püsida. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist Kirde-Eestis +2 kuni +5 kraadini lääne pool.

Kaks järgnevat päeva hoiavad temperatuuri ikka üle 0 kraadi. Teisipäeva öö on sombune ja tibab vihma. Päeval on aeg-ajalt vihmahooge, sekka ka märgi helbeid.

Kolmapäevastes sajuhoogudes on ka ülekaal vihmal, mõnes kohas poetab ka lörtsi.

Neljapäev on ehk veidike jahedam. Sajuhood on pigem nõrgad, neid on enam Ida-Eestis, õhtu poole ka lääneservas ja peaksid enam lörtsina alla tulema.

Reedel võivad lörtsihood sagedasemad ja tihedamad olla.