Tallinnas algab Tähetorni tänava remont

Tööde käigus rajatakse uued jalg- ja kergliiklusteed ning rekonstrueeritakse olemasolev sõidutee.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul võimaldavad praegused ilmastikutingimused teha teetöid ja nii saab alustada Tähetorni tänava rekonstrueerimisega juba jaanuaris. Tegu on selle aasta suurima teeremondiga Nõmmel. Ehitustööde ajaks suletakse Tähetorni ja Veerme tänav tavaliiklusele. Tagatud on ligipääs elanikele ning piirkonnas paiknevatele ettevõtetele. "Palume järgida ajutist liikluskorraldust ja vabandame võimalike ebamugavuste pärast," ütles Šillis.

Ehitustöödega alustatakse esimeses järjekorras Kadaka tee ja endisele raudteetammile rajatud Lääne-Tallinna kergliiklustee vahelisel lõigul. Lisaks teetöödele rekonstrueeritakse tänavate alused vee- ja kanalisatsiooni trassid ja lahendatakse sajuvee ärajuhtimine.

Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid.

Tähetorni tänav on suletud Paldiski maantee (täpsemalt Veerme tn) ja Kadaka puiestee vahemikus. Võimalikud ümbersõidud on ühelt poolt Kadaka tee ja Akadeemia tee kaudu ning teiselt poolt Harkust Instituudi tee kaudu.

Tähetorni tänava elanikele tagatakse juurdepääs enamasti Kadaka puiestee poolt, kuid Lauka tänava piirkonnale mingil ajavahemikul ka Paldiski maantee poolt (elanikke teavitatakse ette). Harku raba terviseradade parklad on hõivatud ehitustehnika ja materjalide paigutamiseks.

Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 4,2 miljonit eurot, millest 192 000 euro ulatuses on ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Rekonstrueeritava tänavalõigu kogupikkus on 2,8 kilomeetrit.

Lõplik tööde valmimise tähtaeg on lepingu järgselt 30. november 2020.