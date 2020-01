Ettepanek tekitab Euroopas kindlasti ärevust. Kui USA toiduohutusnõuete Euroopasse levimine 2015. aastal teemaks tuli, tõi see kaasa massimeeleavaldusi, eriti Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal.

Läinud nädalal ähvardas USA president Donald Trump Euroopat Liitu karistava tollimaksuga autodele, juhul kui blokk läbirääkimistel oma positsioone ei muuda. Läbirääkimised on takerdunud põllumajanduse taha.

"Trump hoolib oma talunikest väga," ütle USA põllumajandusminister Sonny Perdue pärast kohtumist EL-i kaubandusvoliniku Phil Hoganiga.

Perdue sõnul vähendaks selles küsimuses järeleandmine USA kaubanduspuudujääki põllumajanduskaupade lõikes ja aitaks seega täita kaubandusleppe eesmärke.

Ta väitis ka, et tegelikult USA kanasid klooriga ei töödelda.

"Teate, mis see on? See on sisuliselt äädikas ja öelda, et see on ohtlik ja seda ei tohi kasutada, me ei leia, et sellel oleks teaduslikku alust," ütles ta.

Ka hormoonidega töödeldud loomaliha kohta ütles Perdue, et selle ohtlikkust ei ole teadus tõestanud.

Perdue lisas, et saab aru raskustest, mis EL-i liidridel on siseriiklikku vastumeele ületamisel.

"See on väljakutse. Nad peavad kommunikeerima, et me peame tegema otsuseid tuginedes õigele teadusele ja toiduohutusele, aga ka taskukohasusele," ütles ta.