Tammsaare lasteaias räägiti enne stuudiosse tulemist, mis intervjueerimine on ja kuidas seda üldjoontes tehakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Stuudios alustasid lapsed raadio poolelt. Produtsent ja Raadio 2 saatejuht Meelis Meri, kes ERR-iga ühistes ruumides toimetab, näitas, kuidas saate tegemine käib.

Hoopis põnevamaks läks, kui operaator Verner Vilgas sättis stuudiosse üles kaamera ja lapsed said hakata teleintervjuusid tegema. Seal sai näha, kuidas pilt kaameras paistab ja ühtlasi tuli jälgida, et tegelased ikka kaadris püsiksid. See oli lastele märksa huvitavam tegevus, sest suurt kaamerat polnud enamik näinudki, rääkimata sellega peaaegu et töötamisest.

Nüüd olid lapsed stuudioga juba harjunud ja küsimused-vastused tulid päris hästi välja.

Järgmisena ootas lapsi kõrvaltoas reklaamklippide valmistaja Andres Selgoja. Üht-teist sai selgeks, kui Selgoja näitas, mida vastav programm kujutisega teha võimaldab. Tore oli, et Selgoja lubas kuvaril joonistada.

Seejärel näitas Meelis Meri lastele oma töö teist poolt ehk seda, kuidas ta muusikat ja reklaame teeb. Kõigepealt loeti sisse Pöialpoisi rühma reklaam. Järgnes väike montaaž ja reklaam oligi valmis.