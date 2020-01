Põlva vald kavatseb alternatiivharidust pakkuva kooli kinni panna

Johannese kool Rosmal on tegutsenud 30 aastat. 102 õpilasega kooli kõrval tegutseb ka waldorf lasteaed, kus käib 36 last. Samal ajal kui munitsipaallasteaedades on viimastel aastatel suletud lasteaiarühmi laste vähesuse tõtt, on late arv Rosma koolis ja lasteaias aasta-aastasse tõusnud.

MTÜ Rosma Haridusseltsi juhatuse esimees Liisa Maasik: "Iga aastaga me prognoosime, et see õpilaste arv kasvab mõne võrra ja on palju peresid, kes kolivad Lõuna-Eestisse just selle sama kooli pärast siin."

Kolme lapse isa Mart Peets ütles, et otsustas perega Tallinnast ära kolida. "Meie valik kolida oli justnimelt Rosma Haridusselts. Kui seda poleks siin olnud, oleksime tagasi kolinud Tartusse Tallinnast."

Rosma haridusselts küsis vallalt tegevustoetuseks 63 eurot lapse kohta. Volikogusse läks aga eelnõu, kus oli kirjas, et haridusseltsi toetatakse järgmised kolm aastat 38 euroga.

Olulise küsimuse arutamist tulid volikokku kuulama paljud lapsevanemad. Enne aga, kui jõuti olulise teema aruteluni, soovis volikogu esimees keelata volikogu filmimise, andes selleks siiski peale minuteid kestnud diskuteerimist loa.

"Kindlasti alati võiks rohkem raha olla ja ka meie munitsipaalkoolid taotlevad alati rohkem, aga kahjuks kui eelarve on lõpuks menetletud, siis tuleb ka neil leida oma kokkuhoiu kohad, et hakkama saada. Nii et see signaal on see jah, et me ei saanud anda nii palju raha kui soovite, aga see küll ei tähenda seda, et me ei hinda seda kooli või hariduse paljusust Põlva vallas," sõnas Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba.