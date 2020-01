Koostöö fookusteemadeks on eelkõige rahvusvahelised suhted, julgeolekupoliitika, rahvusvaheline õigus ning Venemaa, Aasia ja Aafrika uuringud. Seesuguseid teadmisi hakkavad ministeeriumile pakkuma Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut, õigusteaduskond ja Aasia keskus. Koostöö toimub nii teadus- ja arendustegevuse, rakendusuuringute kui ka taseme- ja täiendusõppe kujul.

Näiteks taseme- ja täiendusõppe programm peaks aitama diplomaatidel aru saada, kuidas toimib Venemaa. Jätkab Olga Bogdanova, kes on Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal: "Meie käime ministeeriumis loengut andmas kolme semestri vältel. See on pikaajaline programm, mis koosneb seminaridest, loengutest ja erinevatest töötubadest."

Eelkõige ongi taseme-ja täiendusõppe kohtumiste eesmärgiks Bogdanova sõnul tõsta diplomaatide teadlikkust: "Diplomaatidel läheb vaja ka muid teadmisi nendes riikides, kus nad toimetavad. Või kellega nad koostööd teevad. Ehk siis neil on oma teadmine olemas, nad on ikkagi praktikud, nad teavad, kuidas asjad maailmas käivad, aga meie poolt nad tellivad siukest üldist teavet kultuurist, ühiskonnast, mõtteviisidest ja meie pakume neile loenguid just nendel teemadel."

Välisministeeriumi kantsleri Rainer Saksa sõnul on ministeerium huvitatud sellest, et ülikool jagaks oskusteavet diplomaatidega. Näiteks Eesti ettevõtted ja seeläbi ka Eesti riik on Aafrikas ja Aasias üha aktiivsemad. Seepärast on nende kultuuride, keelte ja äritavade sügavam tundmine oluline. Lisaks tuleb hoolt kanda selle eest, et diplomaatide teadmised lähivälismaast oleksid ajakohased, sõnab Saks.

Seesugune koostöö pole ministeeriumi ja ülikooli vahel siiski esmakordne. Näiteks 2017. aastal korraldati koos EL-i liikmesriikide nooremdiplomaatidele välispoliitikakoolitus ning välisministeerium toetab üliõpilaste õppimist Tartu Ülikoolis, makstes kinni nende õppeteenustasud.