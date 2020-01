Kohtla-Järvel toimunud elektrikatkestus põhjustas VKGs õhureostuse

"Ulatuslik elektrikatkestus, mis puudutas mitte ainult meie tootmist, vaid tervet Kohtla-Järve linna, toimus ööl vastu 17. jaanuari, kui AS Elering tegi lühiskatset. Tootmisüksuste elektriga varustamine on tavaliselt dubleeritud põhiliini kaudu ning ühe liini langemisel lülitub sisse avariitoide. 17. jaanuari öösel tekkinud olukord oli erakorraline, sest korraga kukkusid maha mõlemad elektriliinid ning avariikaitse ei käivitunud. Elektrikatkestus viis kogu tootmise, kaasa arvatud õlitehaste ja elektrijaama avariiseiskamiseni," kirjeldas olukorda VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko.

Elektrikatkestuse tagajärjel jäi õlitehaste reaktorites toimunud pürolüüsi protsess pooleli, mis omakorda mõjutas tuha kvaliteeti ja tekitas küsimusi transpordiosakonna töötajates, kellele tuli haisuga tuha ladestamine ootamatusena. "Tavatasemest varieeruv tuhk võis tõesti olla ebameeldiva lõhnailminguga, mis omakorda võis avaldada mõju välisõhu kvaliteedile. Arvestades seda olukorda, varustasime tuha ladestamisega tegelnud personali filtritega poolmaskidega," rääkis Irina Bojenko. Avariiseisakust teavitati keskkonnainspektsiooni ning VKG kinnitusel ladestati tuhka nõuete ja normide kohaselt.

Nimetatud päevadel kerkis VKG õhuseirejaama andmetel vesiniksulfiidi tase üle lubatud normi. Kui välisõhus on vesiniksulfiidi maksimaalne lubatud kontsentratsioon 8 mikrogrammi kuupmeeris (µg/m³), siis elektrikatkestuse ajal ulatus see näitaja 12ni.

Mädamunahaisu järgi tuntava vesiniksulfiidi kogus on olnud VKG territooriumil erinevatel põhjustel kõrge kogu jaanuarikuu jooksul. Rekordtasemele jõudis see eelmisel nädalal, siis oli see isegi üle 20 µg/m³. VKG esindajate sõnul ei olnud siis aga protsessis kõrvalekaldeid, vaid põhjuseks oli madalrõhkond. Irina Bojenko toonitas, et vesiniksulfiidi tase on olnud üle lubatud normi vaid VKG territooriumil asuva õhuseirejaamas, seevastu Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvas õhuseirejaamas pole vesiniksulfiidi maksimaalne lubatud kontsentratsiooni ületamist jaanuaris fikseeritud.