Kõrgeim kohus lükkas sellega tagasi SPI Groupi 2018. aasta kaebuse apellatsioonikohtu otsuse. Samuti tuleb ettevõttel maksta välja 145 000 eurot, vahendasid Financial Times ja Meduza.

SPI Group teatas kommentaariks, et kohtuotsus on õigusemõistmise viga ning et neil on kavas otsida õiguskaitset Euroopa Liidu tasandil.

Financial Timesi hinnangul on Hollandi ülemkohtu otsus Venemaa, täpsemalt riikliku ettevõtte Sojuzplodoimport jaoks võtmetähtsusega 2001. aastast kestnud vaidluses kaubamärkide pärast.

SPI Groupi kontrollib Venemaalt pärit suurärimees Juri Šefler, kes on varem väitnud, et ostis kaubamärgid Stolitšnaja, Moskovskaja ja Na Zdarovje 285 000 dollari eest 1997. aastal.

Šefler, kellel on Forbesi andmetel vara rohkem kui kaks miljardit dollarit, lahkus Venemaalt 2001. aastal, kui sealne ülemkohus temalt mainitud viinamarkide õigused ära võttis.

SPI Groupi peamised tootmisüksused asuvad Lätis. Teisipäevane otsus keelab SPI-l oma toodangu puhul kasutada ka väljendeid "Venemaalt pärit" või "Imporditud Venemaalt".

Stolitšnaja on üks tuntumatest vene viinamarkidest, mille tootmist alustati juba 1901. aastal.