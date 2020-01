Riiklike terviseinstituutide (NIH) ametnik Anthony Fauci ütles ajakirjanikele: "Me juba alustasime NIH-is ja paljude meie koostööpartneritega vaktsiini väljatöötamist."

"Protsess on pikk ja prognoosimatu," märkis ta, "kuid me liigume sellega edasi viisil, nagu meil peaks vaja olema seda tarnida. Teisisõnu, me võtame arvesse mustima stsenaariumi, mille kohaselt see kasvab suuremaks puhanguks".

Fauci sõnul läheb paar kuud aega, enne kui saab alustada katsete esimese etapiga, kirjutas CNN nädal tagasi. Vaktsiini kasutamiseni läheb tema hinnangul aega rohkem kui aasta.

Vaktsiini väljatöötamisega tegeldakse veel kahes kohas USA-s ning ka Hiinas, vahendas CNN.