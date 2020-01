Kolmapäeval sajab vihma ja lörtsi

Ööl vastu kolmapäeva on taevas pilves ja sajuala laieneb Lääne-Eestist ida poole, tuleb nii vihma kui lörtsi, sisemaal ka lund. Puhub kagutuul 5 kuni 11, saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ühest miinuskraadist kolme plusskraadini.

Hommikul on ikka pilves ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, mandril paiguti veel lund. Puhub kagutuul 5 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur püsib sama, mis öösel.

Päevgi tuleb pilvine, ühes ajutise vihma ja lörtsiga. Kagutuul on mõõdukas, vaid rannikul puhanguti tugevam ja temperatuur tõuseb kõikjal kraadi võrra, ühest nelja soojakraadini.

Nädala lõpuni on valdavalt ikka pilvine ja sajune. Neljapäeval on sadu väiksem Lääne-Eestis ja kirdes sajab hoopis lund. Reede ja laupäeva öösel on kergeid miinuskraade, see tähendab väikest lumevõimalust, kuid pühapäeval on taas niivõrd soe, et sadu tuleb alla vihmana.