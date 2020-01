Otse: riigikogu hääletab pensionireformi üle

Kuivõrd opositsioonisaadikud tulid riigikogu saali plakatitega "Lõpetage Eesti lõhkumine!", katkestas istungi juhataja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) kohe algul rahandusminister Martin Helme (EKRE) esinemise ja palus saadikuid, et need plakatid sahtlisse paneks või need saalist ära viiks.

Kuna seda ei tehtud, palus Seeder alul 10 minutit juhatuse vaheaega ja seejärel veel 30 minutit. Kell 14.40 teatas Seeder, et pikendab vaheaega veel 10 minuti võrra ehk 14.50-ni.

Kell 14.50 teatas Seeder, et riigikogu juhatus otsustas konsensuslikult, et riigikogu saalis plakateid ei eksponeerita ning saadikud peaksid lauadadelt plakatid eemaldama. Saadikud seda ka tegid, kuid sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva küsis, kas ta võib kanda sama sõnumiga T-särki? Seeder vastas, et ka loosungitega riietusesemed pole riigikogu saalis kohased.

Seepeale soovis Peeter Ernits (EKRE) teada, kas see käib ka presidendi kohta (Kersti Kaljulaid kandis riigikogus pusa sõnumiga "Sõna on vaba" - toim)? Seeder vastas, et see võiks käia kõikide isikute kohta tulevikus. Selle järel tegi Reformierakonna saadik Keit Pentus-Rosimannus ettepaneku asuda pensionireformi sisulise arutelu juurde, mille istungi juhataja ka heaks kiitis ja uuesti rahandusminister Martin Helmele sõna andis.

Reformierakonna saadik Signe Kivi tsiteeris peaminister Jüri Ratast 2018. aasta novembrikuust. "Ma ei pea õigeks, et muudame hetkel seda süsteemi, mis on riigi poolt teise sambaga loodud, kus riik panustab sinna 2/3 ja inimene 1/3. See, mida riik on süvendanud, mis garantii ta on andnud, mis usalduse ta on andnud, see kindlasti jätkub," vahendas Kivi Ratase sõnu.

"Täna on peaministri eelnõu hääletuse sidunud usaldushääletusega. Aga eelnõu kaitseb rahandusminister. Kaitsete teie. Aga kuidas me teame, et peaminister on aasta varasemast lubadusest loobunud? Ja tõesti huvitav, kuidas teil õnnestus Jüri Ratase veendumust 360 kraadi pöörata?" küsis Kivi.

"360 kraadi on ring peal, jah. Jaa, Ratas käibki ringi, ongi 360 kraadi," viskas Helme sarkastiliselt nalja.

Helme sõnul oli sel ajal teine valitsus, teises koosseisus, teiste plaanidega, teistsuguste maailmavaadetega ja siis ei olnud see teema ka debatina sellisel moel üleval.

"Inimeste seisukohad võivad ju aja jooksul areneda, argumendid võivad mõjuda, ma äkki loodan, et mõni reformierakondlane täna tuleb meie poole üle, äkki argumendid mõjuvad," rääkis Helme.

Valitsus kiitis esmaspäeval eelnõu heaks ning otsustas siduda teise lugemise ja lõpphääletuse valitsuse usaldushääletusega. Nii välditakse olukorda, kus opositsiooni esitatud üle 950 parandusettepaneku tulnuks riigikogu saalis läbi hääletada.

Kogumispensioni reformi eelnõusse tehtud viimased olulisemad muudatused puudutavad tähtaegu, samuti seda, et teisest sambast lahkujad saavad kogu raha korraga välja võtta.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et eelnõusse jäid sisse rahanduskomisjoni viimased parandusettepanekud ja lisaks muudeti seletuskirja, võttes osaliselt arvesse õiguskantsleri tähelepanekuid.