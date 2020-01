Kuni selle nädalani on Tartu linn pakkunud näiteks laste turvakodu teenust, mis valdavalt mõeldud noortele, kes erinevatel põhjustel ei saa oma kodus vanematega koos olla. Lisandunud sotsiaalmajutusteenus eristub turvakoduteenusest sellega, et eesmärk on pakkuda ajutiselt elukohta just Tartu linnas asuvatele alaealiste lastega peredele, aidates seejuures leibkondadel nii öelda ree peale saada. Seepärast on majutuskohtades igapäevaselt olemas ka sotsiaalpedagoog, kes perekondadega tegeleb.

"Tema ülesandeks on siis kõigepealt teha nende elanikega tegevusplaan ja siis jälgida, kuidas tegevusplaani täitmine toimib. Vajadusel õpetada, kuidas pesu pesta, kuidas süüa teha, kuidas aidata lapsi, kuidas õpetada lapsi. Meie eesmärk oleks see, et me saaksime toimiva perekonna, kes üksteist toetab ja kes märkab," rääkis Tartu laste turvakodu juhataja Piret Värno.

Tartu linnavalitsuse sotisaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivaku sõnul on töö perekonnaga sotisaalmajutusteenuses lõppenud, kui leibkond iseseisvub ja suudab näiteks üüriturult endale üürikorteri leida, makse maksta ja ühiskonnaelus aktiivselt osaleda.

"Võib-olla on ka teisi abistamise meetodeid. Oluline oleks see, et sellises olukorras inimene võtaks ise kontakti, kas oma elukohajärgse sotsiaaltööspetsialistiga või lastekaitsetöötajaga ja paluks nii öelda kõrvalpilku sellele, mis on need asjad, mida tema elus võiks olla linna poolt juurde vaja selleks, et ta mõnest oma murest saaks kergemini üle, et ta saaks sellest madalseisust liikuma," rääkis Liivak.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et perede kasutusse antud 13 renoveeritud ja möbleeritud linna omandis oleva korteri ootejärjekorras on praegu viis perekonda. Kui suur on tegelik abivajajate arv, seda Lees öelda ei oska, kuid usub, et kõik 13 ühe- ja kahetoalist korterit kasutuse ka saavad.

Üüri maksma korterite eest perekonnad ei pea, küll aga tuleb Leesi sõnul perekondadel tasuda kommunaalkulud.

"Kokku läks terve selle maja renoveerimine maksma veidikene üle kahe miljoni euro ja sellest linna osalus on üle pooleteist miljoni euro. Selle raha eest renoveeriti ka hoone fassaad, tehti korda kommunikatsioonid," rääkis Lees.