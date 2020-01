Nõukogu esimees: Eesti Loto ei ole Kranichi tehingust kahju saanud

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) kohtus kolmapäeval Eesti Loto juhatuse ja nõukoguga, et saada ülevaade ettevõtte kunagise juhi ja praeguse riigikogu liikme Heiki Kranichiga tehtud rendilepingute kohta.

Eesti Loto nõukogu esimees Rain Laane ütles ERR-ile, et kohtumise sisu peaks kommenteerima rahandusminister, küll aga rõhutas ta, et Eesti Loto ei ole Kranichi sõlmitud tehingust kahju saanud.

"Eesti Loto organisatsioonina ei ole saanud renditehingust kahju ja ja Eesti inimesed võivad väga rõõmsalt lotot edasi mängida. See, mis puutub meie endise juhi tegevusse, siis ma arvan, et sellele annavad hinnangu teised organisatsioonid," lausus Laane.

Laane ütles veel, et usub, et tema selgitused selles osas veensid ka Martin Helmet.

Helme rääkis eelmisel nädalal, et soovib Eesti Loto juhatuselt ja nõukogult saada ülevaadet riigi äriühingule maja rentimise üksikasjade kohta. Selle põhjalt pidi Helme tegema otsuse, kas juhtum vajab erikontrolli. ERR-i ei ole seni Martin Helmet kommentaarideks tabanud.

Äripäev kirjutas eelmise nädala esmaspäeval, et lehe käsutuses olevad dokumendid näitavad, et endine Eesti Loto juht ja praegu riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Heiki Kranich on saanud vähemalt 280 000 euro ulatuses laenu ettevõtja Koit Uusilt, kelle ettevõtte kinnisvaraarendusse tuli riiklik lotofirma ankurrentnikuks.

Äripäev väidab, et tegelikult oli Eesti Loto maja üüripinda otsides teada, et selle uusarenduse rahastajaks tuleb Uusi osalusega firma EKE Invest ning ka Koit Uus ise tunnistas ajalehele, et sai Hallitänavale rajatavast arendusest teada Kranichi kaudu ning tänu temale üldse maja valmis ehitati.