BBC kärbib uudistetoimetuses 450 töökohta

Briti ringhääling BBC kaotab uudistetoimetuses 450 töökohta osana plaanist, mille eesmärk on kohaneda publiku muutuvate vajadustega ning täita rahaliste säästude siht.

"BBC peab endale tunnistama muutuvat viisi, kuidas publikud meid kasutavad," ütles uudistetoimetuse juht Fran Unsworth.

"Peame kohanema ja tagama, et oleme jätkuvalt maailma usaldatuim uudisteorganisatsioon, kuid ka selline, mis on asjakohane inimestele, kelleni me praegu ei jõua," lisas ta.

BBC rahaline kärpesiht on 80 miljonit naela (95 miljonit eurot). Selle taustal arvab BBC juhtkond, et ringhääling pöörab liiga palju tähelepanu "lineaarsele teadustamisele" ja liiga vähe tähelepanu digitaalsele sisule.

Kärpekirve alla jäid hommikusaade "Victoria Derbyshire" ja uudisteprogrammi "Newsnight" loodavate filmide arv. Töökohti kaob ka raadiojaamas 5 Live ning BBC saatejuhtide read hõrenevad.

BBC tõi kärbete taustal välja, et traditsiooniline teleedastus jätkab kahanemist, eriti 16–34-aastaste seas.

"BBC uudistetoimetus korraldatakse ümber "lugude juhitud" mudelile, mis keskendub saadete ja platvormide asemel rohkem uudislugudele," ütles ringhääling.

"Selle eesmärk on vähendada dubleerimist ja tagada, et BBC ajakirjanduse mõju on võimalikult suur erinevatele publikutele."

BBC juht Tony Hall teatas eelmisel nädalal, et lahkub ametist järgmise kuue kuu jooksul. Ringhäälingu tegemisi raskendavad talle kahjulik võrdse palga otsus ning küsimused rahastamismudeli ümber.

BBC-d seitse aastat tüürinud Hall (68) ütles, et BBC juhtkond tuleb välja vahetada enne peatselt algavaid raha- ja staatuse kõnelusi valitsusega.