Saksamaa suurim pank Deutsche Bank teatas neljapäeval, et oli 2019. aastal 5,7 miljardi euroga kahjumis.

See tähendab, et pank oli kahjumis viiendat aastat järjest. Panga aastatulemus on olnud kehvem vaid korra.

Eelmise aasta kahjum oli oluliselt suurem analüütikute prognoositud 5,3 miljardi eurosest kahjumist.

Firma alustas juunis suurt ümberstruktureerimist.