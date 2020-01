Civitavecchia sadamas seisvale Costa Smeraldale saabus kolm arsti palavikus hiinlannat ravima ning tema ja ta abikaasa proovid saadeti analüüsimiseks laborisse.

Laeva omanikfirma Costa Crociere kinnitas, et laev, mille pardal on koos meeskonnaga 7000 inimest, on karantiinis.

Costa Smeralda on ettevõtte lipulaev ja maailma suuruselt viies kruiisilaev. Civitavecchiasse tuli see Palma de Mallorcalt ning praegu tegeleb see nädalakruiisidega Lääne-Vahemerel.

Macault pärit 54-aastane naine pandi koos oma reisikaaslasega laevahaiglasse eraldusse, teatas Costa Crociere.

Paar lendas enne kruiisile siirdumist 25. jaanuaril Hongkongist Milanosse, vahendas Itaalia meedia.

"Paari kajut on isoleeritud ja nad on seal koos arstidega," ütles anonüümne reisija uudisteagentuurile ANSA.

"Me oleme loomulikult veidi mures, kedagi peale arstide ei lasta laevale või laevalt maha. See puhkus ähvardab lõppeda košmaarina," lisas ta.