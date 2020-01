Brexit kuni selle aasta lõpuni muutusi ei too

"Alates laupäevast (1. veebruarist) hakkab kehtima üleminekuperiood, mis kestab aasta lõpuni ja see on just mõeldud sujuvaks üleminekuks - ajavahemik, mille jooksul tavakodanikule ega ettevõtjale ei muutu tegelikult midagi," ütles välisministeeriumi Brexiti-koordinaator Karin Rannu neljapäeval "Vikerhommikus".

Üleminekuperioodi ajal, mis kestab vähemalt kuni 31. detsembrini 2020, kehtib Euroopa Liidu kodanikele Ühendkuningriigis jätkuvalt Euroopa Liidu õigus ja see tähendab seniste reeglite jätkumist.

Samas see, milliseks kujunevad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhted ning kodanike ja ettevõtete jaoks kehtivad reeglid pärast üleminekuperioodi, on siiani lahtine, kuna läbirääkimised selle üle alles algavad, tõdes Rannu. Üleminekuperioodi võib vastavalt EL-i lepetele küll ühe korra kahe aasta võrra pikendada, kuid otsus selleks tuleb teha juba hiljemalt juuni lõpuks. Samas on Briti peaminister Boris Johnson lubanud, et üleminekuperioodi ei pikendata ning selle on kinnitanud ka sealne parlament.

EL-i kodanike õigused Ühendkuningriiki reisimisel

Seni reisimisel kehtinud õigused jätkuvad vähemalt kuni aasta lõpuni, mis tähendab viisavabadust EL-i ja Ühendkuningriigi vahel.

- Briti valitsus on lubanud, et kuni üleminekuperioodi lõpuni dokumendikontrollis piiril muutusi ei teha, mis tähendab, et Ühendkuningriiki saab siseneda ka Eesti ID-kaardiga. Eesti välisministeerium soovitab siiski inimestel võimalusel kaasa võtta ka pass.

- Perioodi lõpuni jääb Suurbritanniasse reisimisel kehtima ka Euroopa Liidu ravikindlustuskaart.

- Samuti kestab vähemalt aasta lõpuni Euroopa Liidus kehtiv mobiilside rändlustasude süsteem.

- Aasta lõpuni tunnustavad Ühendkuningriigi võimud ka EL-i riikides väljastatud juhilubasid, mis tähendab, et nende esitamisel on võimalik seal näiteks autot rentida.

- Sel aastal ei muutu ka lemmikloomadega reisimise reeglid.

- Samuti jätkuvad lennud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu riikide vahel senisel kujul.

"Küll aga võib eeldada, et pärast üleminekuperioodi tekib surve lennupiletite hindade kallinemisele, sest senine kord päriselt ei jätku - alliansside ühispileteid on tulevikus raskem pakkuda ning see mõjutab konkurentsi ja lendude arvu," ütles majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Silver Tammik eelmisel nädalal korraldatud briifingul.

- Lisaks saab Eesti (nagu iga teise EL-i riigi) kodanik kuni 2020. aasta lõpuni Euroopa Liidust väljaspool reisides küsida vajadusel konsulaarabi Ühendkunigriigi saatkondadest või konsulaatidest.

- Üleminekuperioodi lõppedes jätkub EL-i ja Ühendkuningriigi vahel viisavabadus, mis tähendab viisavaba sisenemise õigust, kusjuures mõlema poole kodanikel on õigus viibida teise territooriumil 90 päeva 180-päevase perioodi jooksul. See kehtib nii Eestis kui kogu Schengeni alal.

Ühendkuningriigist ostmisel

Samuti jäävad vähemalt aasta lõpuni kehtima tarbijate senised õigused Ühendkuningriigist kaupade või teenuste ostmisel. Sama kehtib ka vastupidi - paki saatmisel Euroopa Liidust Ühendkuningriiki.

"Alates 1. veebruarist mitte midagi ei muutu. Kõik, mis puudutab e-ostlemist ja -poodlemist, jääb endiseks. Ei ole mingisuguseid tollimakse ega kontrolle - kõik toimub nii nagu täna, siseturg toimib. Ei ole mingit vahet, kas tellida postipakk Sloveeniast, Prantsusmaalt või Ühendkuningriigist," ütles Rannu neljapäeval Vikerraadios.

Ühendkuningriigis elavad EL-i kodanikud peavad end registreerima

Üleminekuperioodil saab Ühendkuningriiki reisida, elama ja tööle asuda samadel tingimustel kuni seni.

Siiski peavad Ühendkuningriigis elavad Euroopa Liidu riikide kodanikud ennast seal registreerima ehk taotlema elamisõigust ning seda tuleb teha olenemata sellest, kui kaua nad on seal elanud. Registreerimisvõimalus avanes juba eelmise aasta märtsis ning seda saab mugavalt teha veebis või äpis.

"Eesti kodanikud peaksid registeerima oma elanikustaatuse Ühendkuningriigis - ainult see tagab seadusliku õiguse seal elada, kuna seni kehtinud Euroopa Liidu kodanike elamisõigus enam ei jätku," ütles Harry Kattai siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnnast eelmisel nädalal. Kõik, kes on liikunud Ühendkuningriiki üleminekuperioodi lõpuks, peavad seadustama oma elamise seal hiljemalt selle aasta lõpuks või lahkuma enne seda. Muidu viibivad riigis ebaseaduslikult, rõhutas Kattai.

Eesti mittekodaniku passiga Ühendkunigriigis elavate inimeste jaoks midagi ei muutu.

"Ühendkuningriik on lubanud jätkata EL-i kodanike suhtes (pärast üleminekuaega - toim.) soosivamat suhtumist, aga mingid muutused kindlasti tulevad. Näiteks võib ta alates 2021. aastast kehtestada riiki sisenemisel reisidokumendi ehk passi nõude," ütles Kattasi.

Sarnaselt muuga jätkub ka sotsiaalkindlustushüvitiste - näiteks ravikindlustuse ja haigushüvitiste, perehüvitiste, pensionide, töötushüvitiste - piiriülene maksmine üleminekuperioodil sama moodi nagu enne Ühendkuningriigi väljaastumist.

Haridusprogrammid jätkuvad

Euroopa Liidu haridusvaldkonna algatused Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning teadusprogramm Horisont jäävad samuti üleminekuajal kehtima seni nagu praegu ning need projektid, mis on alanud enne üleminekuaja lõppu, peaks senistel tingimustel ka lõpuni viidama, rääkis haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kristen Lahtein eelmise nädala briifingul.

Kutsetunnistuste ja -kvalifikatsioonide kehtivus sõltub nende staatusest: kui need on omandatud ja juba tunnustatud Ühendkuningriigis või muus Euroopa Liidu riigis, siis need jäävad vastastikku kehtima ka edaspidi.

Kõrghariduse kvalifikatsioone Brexit ei puuduta, kuna seda valdkonda reguleerib Euroopa Nõukogu Lissaboni konventsioon.

Tasemeõpe ehk Ühendkuningriigi ülikooli õppima minekut ilma Erasmus+ programmita reguleerib aga leping tudengi ja ülikooli vahel ning sellega kaasnevad ka välismaalase elamisluba ja tervisekindlustust puudutavad aspektid, märkis Lahtein. Oluline on meeles pidada, et õpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping reguleerib ka õppemaksu ja muid tingimusi, rõhutab HTM oma ülevaates.

Lahteina sõnul on Ühendkuningriik öelnud, et soovib jätta Euroopa Liidu kodanikele kõrgharidusõppes võimalikult samad tingimused kui on praegu.

Äriajamise tingimused ei muutu

Üleminekuajal ei muutu tingimused Ühendkuningriigis või selle ettevõtetetga äri ajamiseks. Välisministeerium soovitab ettevõtjatel siiski riskide maandamiseks läbi mõelda see, kuidas toimub praegu kaubavahetus kolmandate riikidega, jälguda arenguid Euroopa Liidu õiguses ning tutvuda, kuidas käsitletakse teistes Euroopa Liidu rahvusvahelistes lepingutes ettevõtte neid kaupu/teenuseid, mis on seotud Ühendkuningriigi turuga. Kes soovib alustada oma sektori spetsiifilisi ettevalmistusi, võiks alustada oma tegevusalal kehtiva Euroopa Liidu õiguse võrdlemisest Euroopa Liidu ja Kanada majandus- ja kaubanduslepinguga (CETA).

Muutused diplomaatias ja rahvusvahelistes suhetes

Eestis paiknevad Briti üksused jäävad siia, sest need on siis NATO kokkulepete alusel.

Samuti ei muutu Ühendkuningriigi ja Eesti koostöö ÜRO Julgeolekunõukogus. Küll aga ei ole britid enam seotud Euroopa Liidu ühisavaldustega, kuigi võivad seda teha ja EL-i positsioone toetada.

Samas ei osale Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu institutsioonide töös. Tal ei ole juba praegu Euroopa Komisjonis oma volinikku, viimane Briti minister osales EL-i Nõukogus sel nädalal ning samuti lõppevad Ühendkuningriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Kohtu liikmete volitused. Ühendkuningriigi lipp ja nimesilt kaovad Euroopa Liidust.

Brittide lahkumisega saab Eesti koos mõne teise riigiga endale täiendava koha Euroopa Parlamendis ning hiljem ka Regioonide Komitees ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

Kuigi Ühendkuningriigile ei laiene enam Euroopa Liidu nõukogudes vastuvõetud järeldused, kuna need on poliitilised otsused, siis samas kehtib üleminiekuajal riigi suhtes jätkuvalt Euroopa Liidu õigus.

Ühendkuningriik on vaba sõlmima lepinguid kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega, aga ta ei tohi neid kuni üleminekuperioodi lõpuni rakendada ehk jõustada.

Londonis paiknev Euroopa Komisjoni esindus muutub EL-i delegatsiooniks ehk klassikaliseks diplomaatiliseks esinduseks nagu neid EL-il palju üle maailma.

Ühendkuningriigi väljumine Euroopa Liidust jõustub ööl vastu 1. veebruari kell 00.00 Brüsseli (01.00 Eesti ja 23.00 Londoni) aja järgi.