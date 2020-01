Saaremaa saab murdesõnadega ilustatud uued liinibussid

Tehnilise poole pealt on bussid Saaremaa mõistes päris erilised. Lisaks Tartu piirkonnale paneb GoBus nüüd ka Saaremaal sõitma CNG gaasil töötavad bussid. Ja see on niiöelda alles pool uudist. Pole välistatud, et bussid võivad sõitma hakata lausa Saaremaal kohapeal toodetud gaasiga.

"Ta on roheline energia ja seda on võimalik hakata tootma ka kohapeal. Aasta ja enam tagasi olid meil laua taga ka kohalikud ettevõtjad kes olid väga huvitatud, et me saaks selle alternatiivkütuse tootmise siin Saaremaal ka käima. Ja loodetavasti nad tulevad sellega kaasa," ütles Saaremaa valla abivallavanem Jüri Linde.

Need praegu veel valged bussid saavad ka visuaalselt kindlasti omapäraseks just neile neile kleebitava kujunduse poolest. Nimelt saavad busside kujunduseks saarlaste ligi 40 erinevat murdesõna, mis peaksid pakkuma lisaks silmailule ka natuke saarlaslikku identiteedi äratundmisrõõmu. Või hoopiski nuputamist!



Sõnad on tegelikult vanemad kui me ise, me otsisime need sõnad internetist ja küsisime oma tutvusringkonnast. Aga tead kõiki sõnu? Kõiki ma kahjuks kohe öelda ei oska. Mis see "keik" või "neh" on? "Keik" on kõik ja "neh" on noh! Kiilama? Kiilama oli .... ei teagi praegu peast!," ütles busside kujunduskonkursi võitja Hans Heiki Metsamaa Kuressaare ametikoolist.