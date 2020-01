Rahvas kosub ja rõivapoed müüvad aina suuremaid numbreid

Inimesed muutuvad üle maailma aina kogukamaks. Nii on ka osa tuntud brände hakanud tootma suuremaid suurusi, teised on kohendanud numeratsiooni, et uusi riideid ostvate inimestel säiliks osturõõm.

Kui paari aasta eest mitmed rahvusvahelised brändid numbrist 42 suuremaid riideid ei teinudki, siis nüüd on sellest saanud üks enim ostetumaid suurusi. Seni saledatele oma toodangu suunanud firmad, aga on hakanud tootma mudeleid, mille sildil on X-e rohkem kui üks.

"Suured brändid on pannud enda valikusse või tootmisse alates eelmisest aastast suuremad suurused. Näiteks Tommy Hilfigeri puhul on tulnud valikusse lisaks 3XL naistele ka 44 ja 46 suurus. Kui varem lõppes suuruste skaala 42 peal ära, siis nüüd on 44, 46 täiesti tavaline," rääkis Denim Dreami ostujuht Kristi Treimann.

Treimanni sõnul on "eriti kurvikatele naiste" jaoks välja tuldud kollektsiooniga, mis suurusega 46 alles algavad. Ka meeste seas on aina enam neid, kes vajavad mitme X-ga riideid.

Montoni kollektsioonijuht Kaie Kaas-Ojavere sõnul on tegu globaalse trendiga.

"Kindlasti me peame minema kaasa sellise üleüldise tendentsiga, et kui inimesed lähevad suuremaks üle maailma ja psühholoogiliselt tahavad ennast hästi tunda, siis tuleb rõiva suuruste mõõdud ülevaadata," rääkis Kaas-Ojavere.

Nii otsustas Baltika loobuda rohkem saledatele sobinud Montoni numeratsioonist ning praegu on kasutusel vaid avaramate mõõtudega Mosaici numeratsioon.

Ilmselt on nii mõnigi märganud, et kuigi kehakaalu on juurde tulnud, siis uusi riideid ostes mahub selga sama suurus, mis aastaid tagasi.

"Ma olen märganud, et mõned brändid on seda teinud, et nad on tõstnud osa suurusnumbreid edasi. Meie seda kindlasti tee," ütles Kaas-Ojavere.

Treimanni sõnul võibki numeratsioon sõltuvalt firmast vähemalt ühe numbri võrra erineda. Nii näiteks on Tom Taylori puhul suurused ühe numbri võrra keskmisest suuremad, aga Guessi rõivad on pigem number väiksemad.

Pesutootja Marc & Andre tootejuht Kairi Lipstok ütles, et ülemaailmsete suundumustega lähevad kaasa ka nemad.

"Meie jälgime rõivatootjaid ja näeme, et kui neil mood muutub ja suurused (lähevad) suuremaks, siis on selge, et pesutootja tuleb ka sellega järgi," ütles ta.

Kuna seni veel on pesutootja põhiturg Venemaal ja sealsed ostjad on Eesti omadest kehamõõtmetelt väiksemad, siis esialgu on tootmises üksikud suured mudelid. Juba sel aastal on ettevõttel kavas hakata tootma suuremaid suurusi, sest nõudlus nende järele on olemas.