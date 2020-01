Itaalia peatas viiruspuhanguga seoses kõik lennud Hiinast

Itaalia valitsus teatas neljapäeval, et peatas viiruspuhanguga seoses kõik lennud Hiinast. Sama teeb Iisrael.

Itaalia langetas otsuse pärast seda, kui kahel Hiinast saabunud turistil avastati uus koroonaviirus.

"Me arvame, et me oleme esimene Euroopa Liidu riik, mis võtab kasutusele sellised ennetavad meetmed," ütles peaminister Giuseppe Conte pressikonverentsil.

Hiinlastest abielupaar on paigutatud Itaalias nakkushaiglasse.

Iisraeli tervishoiuminister ütles neljapäeval, et ka tema riik peatab seoses koroonaviiruse epideemiaga kõik lennud Hiinast. "Me ei luba lähitulevikus meie riigis maanduda ühelgi Hiinast saabuval lennukil, mitte ainsalgi," ütles televisioonis üle kantud pressikonverentsil Yaakov Litzman.

Lendude peatamisest oli enne teatanud suur hulk tuntud lennufirmasid, teiste seas Lufthansa, Air France ja Finnair.

USA soovitas kodanikel Hiinasse mitte reisida

USA välisministeerium soovitas neljapäeva hilisõhtul seoses uue koroonaviiruse haiguspuhanguga kodanikel Hiinasse mitte reisida. Tegemist on neljanda ehk kõige kõrgema astme reisihoiatusega.

Hiina uue koroonaviiruse ohvrite arv tõusis 212 inimeseni, kui Hubei provintsi tervishoiuametnikud teatasid reedel 42 uuest surmajuhtumist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas neljapäeval, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitu riiki on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.