1. veebr. V. V. koosolek. [Peaminister Jüri] Uluots tervitab [sõjaminister Nikolai] Reeki 50. sünnipäeva puhul. Laidoner informeerib Soome kohta, öeldes umbes sama, mida paar nädalat tagasi. Üksmeel, frondid kindlad, loodavad saada võrdsuse varsti ka õhus.

Venelastel tihti hädamaandumisi – üle 30. Purunenud seejuures 6–7 aeroplaani. Soomes hävitatud esmaspäeval 21 Vene lennukit. Rootsist saanud Soome sealseilt tööstusringkonnilt 62 milj. krooni. Inglased annud Soomele üle oma tellimised "Boforsi" juures (need väga suured – kuuldavasti Boforsil pidi nende täitmiseks kuluma kolm aastat!).

Vene kaal võrreldes Saksaga langenud. Saksa kontrolli all raudtee Przemyśl–Lemberg–Bukarest, mis on väikseks näiteks sellest. Laidoner ütleb, et ta arvab, et ka Tallinn ei jää pommitamata. Kas Soome ütles meid abistamisest ära, kui meil oli läbirääkimine pakti asjus Venega? Laidoneri, Piipi ja Kase seletustest paista, et see nii oli.

[Eesti saadik Soomes Rudolf] Möllerson palunud kokkusaamist [Soome välisministri Eljas] Erkkoga. Viimane pole võtnud vastu. M.[öllerson] saanud ühe direktori jutule Soome välisministeeriumist. See seletanud, et Soome ei saa Eestit abistada. Seda seletanud ta omal algatusel ja enne, kui M. saanud talt seda küsida. Lõpuks küsinud direktor, mida Eesti Soomelt sooviks. M. tähendanud siis südametäiega, et võtku Petrograd ära.

[Õiguskantsler Anton] Palvadre ütleb minule, et [Jaan] Tõnisson olevat talle rääkinud, et kevadel Inglise, Prantsuse ja Vene läbirääkimise puhul Soome pöördunud Eesti poole ettepanekuga luua ühine front Soomest ja Balti riigest Vene vastu. [Välisminister Karl] Selter aga avaldanud interview "Baltic Timesis", kus avaldanud mõtteid, mis Soome üritusele risti vastu käinud.

[(Propaganda)minister Ants] Oidermaa on kokku seadnud kava 24. veebr. pühitsemiseks. Seal on tähtis osa lippudel, küünaldel, kellaaegadel j.n.e. [Majandusminister Leo] Sepp teeb sapiseid vahemärkusi, kui nende küsimuste üle puhkevad pikad rääkimised. Lõpuks võtab sõna ja ütleb, et temal päris õudne pealt vaadata, kuidas meie asjaajamine kujuneb.

Sööme praegu viimaseid reserve ja mõnuleme seepärast odavatel hindadel. Need on aga varsti otsas ja uued importkaubad tulevad juba palju kallimad. Elukalliduse tõus on möödapääsematu ja juba paari kuu küsimus. Meie aga laseme levitada kihvti, sõimates parlamendis kõiki vargaiks ja koerteks.

On kaks võimalust raskuste trotsimiseks: kas koalitsioon seinast seinani või autoritaarne valitsemine ilma parlamendita. Esimesel juhtumil peaks siis ka poliitiline organiseerimine olema.

Otsus peaks olema kiire. Sepp oleks oodanud Oidermaalt loosungeid lippude asemel. [Peaminister Jüri] Uluots ja [siseminister August] Jürima arvavad ka, et kursi küsimustes tuleb võtta kiiresti seisukoht – juba esmaspäevaks. Otsustatakse põhimõtteliselt heaks kiita sõjam. kavatsus osta Saksast 12 Henschelit.