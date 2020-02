3. veebr. Lehed kirjutavad NSVL suurest pealetungist Summale Karjala kannaksel. Kallaletung olevat aga tagasi löödud.

Minu pool Sikkar, Sossi, Derrik (+ 86 X 20).

4. veebr. "Kultases" Kösteri ja Sikkariga. K. informeerib koosolekust Valges saalis. Seal olnud V. V. liikmed, Riigikogu juhatus ja üksikud tegelased (Köster, Suursööt, Jürisson, Tõnisson). Pääle Tõnissoni, kes rongile ruttanud, oldud arvamisel, et erakondi lahti lüüa ei saa, koostööks aga kõik valmis.

5. veebr. V. V. koosolek. Päts ütleb muuseas, et Saksast läbisõitmiseks (Hollandist idapiirini) kulunud Viktor Pätsil 7 päeva, nii segi seal transport. Noa-aegsed vaguneid, kus koridoris lund üle labajala ja uksed kinni köidetud. Toit – üks "lake". Närvid pingul – räägitavat kaunis avalikult, et välja kannatatakse seisukorda kuni kevadeni, mis siis tuleb, ei tea.

[Välisminister Ants] Piip ütleb, et Inglismaa on teatanud, et kuna kaupleme ainult Saksa ja Venega, peab ta kaalumisele võtma meile adresseeritud laevade blokaadi Atlandil – et ei sünniks reeksporti Saksa või Venesse. Saksamaal väga palju mobiliseeritud mehi. Üks ja suur rusikas ka kagu suunas – sihiga "Musta merele".

Sisepoliitika asjus ütleb Päts, et valitsus peab juhtima, mitte parlament. Kui tarvis, oskab tema ka näidata, et tal veres ka rauda, mitte ainult suhkurt. [Siseminister August] Jürima ja ka [põllutööminister Artur] Tupits pooldavad koostööd ulatuses, nagu see selgus nõupidamisel. Tupits ütleb, et kõik olnud üksmeeles – ka endised asunikud.

Päeval oli minul jutt [endise peaministri Kaarel] Eenpaluga, kuna ta telefoonis minule. Ta ütles, et rahad, millest varem juttu, läinud omavalitsuste valimiste organiseerimiseks.

Ka varemate valimiste puhul olevat tarvitatud niisuguseid summi, kuigi need pole tulnud riigi-, vaid era-a/seltsidelt. Enne peaministrist lahkumist lasknud ta kõik materjali põletada, nii endiste kui viimaste valimiste kohta.

Ühele ajajärgule tõmmatud kriips sellega alla. Las uus valitsus ehitab edasi nii loodud organisatsioonile ja juba oma meetoditega. Soovitab küsida maminilt ja ka presidendiga rääkida.