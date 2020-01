"Vastab tõele, et president Kersti Kaljulaid kohtub valitsuse liikmetega esmaspäeval, 3. veebruaril," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe reedel ERR-ile.

Omal ajal president Lennart Meri algatatud traditsiooniline ministrite ja presidendi aastalõpu pidulik koosviibimine jäi seekord ära, kuna väidetavalt ei leitud selleks sobivat aega.

ERR-ile teadaolevalt pakkus Kaljulaid riigikantseleile valitsuse Kadriorgu tulemiseks kaks võimalikku aega, kuid teiselt poolt jah-vastust ei tulnud, mistõttu kokkusaamine jäigi ära.

Linnamäe jäi detsembris asjaolude selgitamisel napisõnaliseks. "Jah, seda sündmust ei toimunud, aga ma ei pea õigeks pikemalt teemat avalikkuse ees lahata," ütles Linnamäe ERR-ile.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas vastuseks ERR-i päringule, et kahjuks ei õnnestunud valitsusel ja presidendil leida ühist sobivat aega.

2017. ja 2018 aasta lõpus Kaljulaidi kutsel ministrid Kadriorus külas käisid.

Kommentaatorid on pidanud kohtumise ärajäämise tegelikuks põhjuseks presidendi ja valitsuse halvenenud suhteid, kuna Kaljulaid on korduvalt kritiseerinud valitsuse ja eriti mõnede selle ministrite tegevust. Samuti on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest ministrid esinenud Kaljulaidi suhtes teravate kommentaaridega.

Presidendi ja ministrite aastalõpu koosviibimine sai alguse juba president Lennart Meri ajal ja teadaolevalt pole kordagi see lõuna- või õhtusöök ära jäänud.